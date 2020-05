Sarà una puntata piena di avvenimenti quella del trono over di Uomini e donne che andrà in onda oggi mercoledì 27 maggio alle ore 14:45 circa. I telespettatori vedranno Armando Incarnato uscire furiosamente dallo studio dopo aver discusso con la sua ex Janette, in collegamento video, ma conosceranno finalmente anche la vera identità dell'Alchimista, il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate. Non mancheranno siparietti dedicati a Gema Galgani ed alla sua nuova conoscenza Nicola Vivarelli, alias Sirius, e infine Veronica Ursida riceverà una sorpresa: un cavaliere le spedirà un mazzo di fiori.

Alchimista svela la sua identità al trono over

Le anticipazioni della puntata del trono over di oggi svelano che Alchimista scenderà le scale senza maschera per la prima volta: Giovanna aveva già avuto modo di vedere il suo corteggiatore ma adesso anche il pubblico vedrà chi è veramente il ragazzo che ha mostrato tanto interesse per la tronista. Tutti resteranno molto colpiti dalla bellezza del giovane, tanto che la Abate, orgogliosa, affermerà di aver già notato l'aspetto fisico del ragazzo.

Alcune dame, tra cui Roberta Di Padua e Valentina Autiero, non faranno mistero di trovare molto attraente il corteggiatore e così gli opinionisti. In studio anche Sammy ed Alessandro saranno presenti: tutti e tre saranno davanti a Giovanna, che ormai si trova quasi alla fine del suo percorso per scegliere il compagno adatto a lei, capace di emozionarla.

Graziani si mostrerà molto infastidito dal fatto che tutta l'attenzione sarà concentrata su Alchimista ma sarà solo la Abate a valutare chi sarà il ragazzo giusto per lei.

Armando discute con la ex Janette

Successivamente sarà il momento di Armando Incarnato: Maria De Filippi chiederà spiegazioni circa le voci circolate sul web sul fatto che il cavaliere avrebbe passato la quarantena con la sua ex Janette. Quest'ultima sarà in collegamento e innescherà una discussione accesa con Armando.

Incarnato alla fine deciderà di lasciare lo studio furioso: le parole che userà nei confronti di Janette saranno molto dure. Il partenopeo affermerà che gli anni passati con la ex sono stati un inferno.

Non è chiaro se Armando rientrerà in studio, ma frattanto non mancheranno le frecciatine tra Gemma e Valentina, che continuerà a mostrare il suo interesse nei confronti di Nicola.

Infine a concludere la puntata sarà Veronica Ursida ch,e al centro dello studio, riceverà una sorpresa. Un cavaliere le manderà un mazzo di fiori affermando che scoprirà di chi si tratta guardando il parterre maschile: lui avrà un fiore in mano. Veronica, trovato il suo corteggiatore, deciderà di fare un ballo, sempre rispettando il distanziamento sociale, al centro studio.