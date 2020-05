Alchimista è stato protagonista di un’intervista per il magazine di Uomini e donne. L'uomo misterioso, durante la chiacchierata, ha spiegato perché abbia deciso di corteggiare Giovanna Abate. Poi ha commentato il percorso dei suoi rivali in amore: Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Alchimista non ha ancora un’identità nota. Il giovane ha deciso di corteggiare la 25enne romana in modo anonimo, indossando sul volto la maschera di Salvador Dalì. Solo dopo alcune esterne l'uomo ha deciso di mostrare il suo volto alla tronista, ma non al pubblico presente in studio e a casa.

Le dichiarazioni del corteggiatore misterioso

Interpellato dal magazine di Uomini e Donne, Alchimista ha rilasciato la sua prima intervista, affermando di aver preso la palla al balzo quando il programma ha introdotto il nuovo format di corteggiamento attraverso chat. Alchimista ha ammesso di essersi sempre espresso meglio con la scrittura nelle prime fasi di una conoscenza. Sul perché il corteggiatore misterioso abbia deciso di approfondire la conoscenza di Giovanna Abate, ha affermato: “Aveva attirato la mia attenzione già nel percorso come corteggiatrice”. Dunque, quando ha avuto la possibilità di corteggiare la 25enne via chat, ha subito pensato che fosse un segno del destino.

Nell'intervista il corteggiatore della Abate ha anche spiegato che per lui indossare una maschera è come dimostrare qualcosa in più a Giovanna.

Infine Alchimista ha precisato di non temere la reazione del pubblico, poiché per lui l’unica cosa che conta è il giudizio della tronista. Nel frattempo Raffaella Mennoia, in una sua recente intervista, ha confermato che, dietro alla maschera di Salvador Dalì "non si nasconde alcun ‘Quasimodo".

La stoccata ai rivali in amore

Per la prima volta Alchimista ha espresso la sua opinione anche sui rivali in amore. Su Sammy Hassan, Alchimista ha ribadito di essere diverso da lui sia caratterialmente, sia anagraficamente. Inoltre i due hanno due percorsi di vita molto distanti. Infine, il giovane ha ammesso di non essersi molto concentrato su Hassan.

In merito ad Alessandro Graziani, Alchimista è stato piuttosto pungente. Secondo il corteggiatore mascherato, il pallavolista ha avuto un cambio di strategia con Giovanna Abate. A quanto pare l’atteggiamento di Graziani ha fatto breccia nel cuore della 25enne, visto che gli è corsa dietro, ma non è stato compreso da Alchimista. Quest’ultimo infatti ha deciso di non presentarsi alla successiva esterna con la tronista romana. Infine Alchimista ha smentito una volta per tutte di essere un ex corteggiatore rifiutato da Giovanna Abate, ovvero Angelo Tolletti.