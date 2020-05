Dalle anticipazioni della puntata del 5 maggio di Uomini e donne emerge che in studio si continuerà a discutere del nuovo corteggiatore di Gemma e Giovanna Abate avrà il primo approccio dal vivo con l’Alchimista, il pretendente che l’ha stregata in chat. Nel dettaglio Tina Cipollari si scaglierà nuovamente contro Nicola Vivarelli, che la Galgani aveva conosciuto con il nickname di Sirius nel corso del breve esperimento ‘virtuale’ del people show di Canale 5. L’opinionista non risparmierà parole forti nei confronti dell’officer della Carnival Cruise.

Durante la puntata ci sarà spazio anche per la sfilata che vedrà protagoniste, tra le altre, Valentina Autiero e Veronica Ursida. Ad accendere ulteriormente gli animi in studio ci penserà Barbara De Santi, in collegamento esterno, che provocherà Gemma sulla nuova conoscenza, con quest’ultima che risponderà a muso duro: “Ma come ti permetti di dire portatela via, ma cosa sono un pacco postale”.

Nuovo affondo di Tina Cipollari nei confronti di Nicola Vivarelli

Nicola Vivarelli sarà al centro dell’attenzione anche durante la puntata del 5 maggio di Uomini e Donne.

Il ventiseienne è finito nella bufera per aver deciso di incontrare Gemma Galgani, 70 anni, dopo averla conosciuta in chat con il nome di Sirius. Senza fare giri di parole Valentina Autiero ha accusato il giovane, che lavora anche come modello, di non aver alcun interesse per la dama e che la sta prendendo in giro.

Vivarelli ha provato a difendersi affermando che con la torinese c’è un feeling mentale e che al momento si tratta solo di un primo approccio.

Dopo le stoccate al vetriolo di ieri pomeriggio, Tina Cipollari tornerà a puntare l’indice nei confronti di Nicola nel corso dell’appuntamento odierno: “Ti ripeto che Gemma non ha soldi” - ha affermato prima di fargli notare che la madre potrebbe non gradire la sua decisione di corteggiare la Galgani. “Vedendoti con una settantenne inizierei a riflettere sul ruolo che ho avuto come madre” - ha chiosato la vulcanica opinionista.

Gemma replica alla provocazione della De Santi, Giovanna Abate incontra l'Alchimista

Nel corso della puntata odierna di U&D Gemma avrà anche uno scontro con Barbara De Santi. Quest’ultima interverrà in collegamento esterno e stuzzicherà la Galgani sulla nuova conoscenza, provocando la reazione rabbiosa dalla torinese: “Portatela via? Non sono mica un pacco postale”.

Inoltre la dama discuterà nuovamente con Tina Cipollari che criticherà la sua performance in occasione della sfilata con Valentina Autiero e Veronica Ursida tra le protagoniste. In studio entrerà anche Giovanna Abate, che farà la conoscenza dell’Alchimista, il corteggiatore conosciuto in chat.

Il primo approccio della tronista con il nuovo pretendente sarà positivo: “Tu sei folle, sei geniale”.