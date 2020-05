Continua il mistero intorno alla identità di Alchimista, il giovane corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e donne, che, come noto, nasconde la sua identità dietro ad una maschera. In una delle ultime puntate, si sono intravisti i capelli e la barba, mentre Giovanna ha invece notato un neo sul collo. Nei giorni scorsi, il sito 'Fanpage', analizzando alcuni tatuaggi, ha fatto il nome di un certo Davide. Tra gli indiziati anche Angelo Tolletti, un ex corteggiatore di Giovanna, eliminato dalla stessa all'inizio del suo percorso. Alcune frasi identiche, pronunciate sia da Alchimista sia da Angelo, hanno quindi fatto supporre che fosse proprio lui il misterioso corteggiatore.

Nelle ultime ore, però, il diretto interessato è intervenuto sui social smentendo le indiscrezioni circolanti sul suo conto.

Chi è il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate a U&D?

Il percorso di Giovanna Abate all'interno di Uomini e donne si sta facendo sempre più intrigante, vista la presenza del misterioso Alchimista, di cui nessuno, sino ad ora, ne conosce la vera identità. Da giorni, sui social, piovono indiscrezioni circa il misterioso corteggiatore che, come noto, si nasconde dietro la maschera de 'La casa di carta'. In molti hanno pensato si trattasse di Angelo, un ragazzo che ha lavorato come barman a Formentera, così come dichiarato anche da Alchimista. Il sito 'Fanpage' inoltre, mettendo a confronto i tatuaggi dei due giovani ha notato parecchie coincidenza, motivo per il quale proprio Davide è stato uno dei primi sospettati.

Il ragazzo, però, da quanto si apprende, contatto telefonicamente dalla redazione di 'Fanpage', non ha voluto rilasciare nessun commento al riguardo.

Angelo Tolletti smentisce su Ig: 'Non sono io il famoso Alchimista'

Nelle ultime ore è spuntato invece il nome di Angelo Polletti, un ex pretendente di Giovanna prima del famoso lockdown.

Il giovane all'epoca, fu escluso dalla stessa tronista ma, alcune sue frasi pronunciate in quel frangente, sembrano essere del tutto simili a quelle dette da Alchimista. Per tale motivo, in molti hanno iniziato a pensare che fosse lui a celarsi dietro la maschera de 'La casa di carta'. Anche Alessandro Graziani è stato oggetto di sospetti, anche se il giovane ha smentito quasi nell'immediato, dichiarando di non essere interessato a certi mezzucci.

Sta di fatto che proprio Angelo, onde mettere le cose in chiaro una volta per tutte, ha voluto dire la sua attraverso una storia su Instagram: 'Preciso che non sono io il famoso Alchimista'. Ennesima smentita da parte di uno dei tanti indiziati e che mette ancora più curiosità nella vicenda legata al corteggiatore mascherato di Giovanna Abate. I fan di Uomini e donne, dovranno quindi attendere le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, per scoprire il volto del misterioso pretendente della Abate.