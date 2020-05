Gemma Galgani, protagonista indiscussa del parterre femminile di Uomini e donne Trono over, continua a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo, anche grazie alla scelta di frequentare un cavaliere molto più giovane di lei, Nicola Vivarelli, un ufficiale della Marina Mercantile di appena 26 anni.

Una scelta la sua che è stata molto criticata non solo dall’opinionista del programma, Tina Cipollari, ma anche da molti spettatori e fan del celebre format di Maria De Filippi, tra cui anche l’influencer Deianira Marzano, che ha attaccato duramente la dama torinese, accusandola di essere una persona opportunista.

Gemma Galgani attaccata da Deianira Marzano

La scelta di Gemma di accettare il corteggiamento di Sirius - questo è il nomignolo che il cavaliere ha scelto per inviare dei messaggi alla dama nella precedente formula virtuale del programma - ha solleticato la morale di molti, che hanno giudicato in modo negativo la frequentazione della Galgani e di Nicola.

A commentare la vicenda, che sta dividendo l’opinione pubblica italiana, è stata anche Deianira Marzano - ex partecipante di una passata edizione del reality collegato Saranno Isolani, dove però non riuscì a posizionarsi al primo posto e quindi perse l'opportunità di partecipare a L'Isola dei Famosi - che ha puntato il dito contro la dama del Trono over.

Rispondendo ad alcune domande poste dai suoi fan sul suo profilo Instagram, l’influencer ha approfittato per dire la sua su Gemma Galgani e, senza tanti giri di parole, l’ha etichettata come una persona opportunista, che vuole stare sulla cresta dell’onda, e per farlo accetta tutto ciò che le arriva.

Deianira chiede a Gemma fatti e non solo parole

Parole dure quella di Deianira, che però ha poi rilanciato dicendo che la Galgani e Nicola dovrebbero dimostrare con i fatti le loro buone intenzioni, magari scambiandosi un bacio e proseguire fino in fondo in questa conoscenza, dimostrando così a tutti che una relazione tra una donna di 70 anni ed un 26enne è quindi possibile.

La psicologa Ilaria Squaiella ha spiegato in una recente intervista come la figura di una donna di una certa età possa racchiudere un mix di aspetti per il partner più giovane, come ad esempio quello di compagna, amica, mamma ma anche di donna più esperta nel campo dell’intimità.

La psicologa ha anche aggiunto che l’idealizzazione dell’altro è molto frequente quando la conoscenza passa attraverso foto o rapporti epistolari via chat, proprio come è avvenuto nel caso di Gemma e Nicola.

Per conoscere i nuovi risvolti amorosi tra Sirius e la Galgani non rimane che sintonizzarsi venerdì 8 maggio alle 14,45 su Canale 5 per assistere ad una nuova puntata di Uomini e Donne.