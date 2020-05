Continuano le polemiche e le segnalazioni intorno a Sirius, pseudonimo di Nicola Vivarelli, il 26enne giunto da pochi giorni a Uomini e donne come corteggiatore di Gemma Galgani. Ad alimentare le critiche sia in studio che a casa, la notevole differenza di età tra i due protagonisti. Differenza a cui Sirius non sembra dare peso. Affermazioni queste, smentite da una ex fiamma del giovane, la quale invece, ha raccontato come la loro relazione si sia interrotta proprio a causa della differenza di età. Parole che alimentano i sospetti su Sirius e sul suo reale interesse verso la dama torinese.

Piovono segnalazioni su Sirius/Nicola di U&D

Il giovane cavaliere giunto a Uomini e donne per corteggiare Gemma, continua ad essere oggetto di critiche sin dal suo ingresso nello studio di Maria De Filippi. In molti infatti, non credono affatto al reale interesse di Sirius nei confronti della dama torinese, tanto che, anche sui social, sono apparsi indizi e vecchie fidanzate che non hanno perso occasione per attaccarlo e criticarlo. Le segnalazioni sul suo conto sembrano essere all'ordine del giorno, ultima in ordine di tempo quella di una signora di 47 anni la quale, parlando su Instagram con Amedeo Venza, ha raccontato la sua esperienza con Nicola.

Una ex di Nicola rivela: 'È lì solo per farsi notare'

Secondo le sue parole, un po' di tempo fa, la 47enne avrebbe avuto una storia proprio con Sirius. L'ex di Vivarelli, si è mostrata convinta del fatto che il giovane, sia giunto a Uomini e donne solo per farsi notare. A suffragio della sua tesi il fatto che fu proprio Sirius/Nicola a voler interrompere la loro frequentazione, attribuendo la rottura alla differenza di età tra i due.

Dichiarazioni che stridono con quanto sempre dichiarato da Vivarelli all'interno di U&D dove, come noto, è giunto per corteggiare la 70enne Gemma. Segnalazione che ha portato anche i fan del programma di Maria De Filippi a cercare ulteriori indizi sui social, allo scopo di smascherare Sirius, convinti che il 26enne stia solo prendendo in giro la Galgani.

Agli utenti più attenti, non è sfuggito un commento poco carino rivolto dal Vivarelli alla madre, definita 'vecchietta'. Spulciando su Instagram, sono emersi anche degli epiteti poco carini di qualche tempo fa indirizzati all'opinionista di U&D Jack Vanore.

La 47enne non è la prima ex compagna di Nicola a voler dire la sua sul giovane marinaio. Anche un'altra ragazza, nei giorni scorsi, ha voluto mettere in guardia Gemma sostenendo che Sirius stia puntando solo alla visibilità.

Per scoprire come si evolverà la frequentazione tra Sirius/Nicola e Gemma, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Uomini e donne che si ricorda, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.