Gianni Sperti ha avuto un duro scontro con la dama Aurora nella puntata di lunedì 11 maggio - andata in onda alle 14,45 su Canale 5 - infiammando i presenti in studio così come il pubblico a casa. La conoscenza tra Veronica e Giovanni ha lasciato molti dubbi e perplessità, dividendo e facendo molto discutere.

Dopo il racconto fatto oggi in studio dal cavaliere e la dama romana circa il prosieguo della loro conoscenza, sono in tanti a dubitare che Veronica e Giovanni stiano celando qualcosa a causa del comportamento tenuto, ritenuto da molti alquanto anomalo.

Aurora prende le difese di Veronica e Giovanni

Durante il confronto tra la Ursida ed il suo cavaliere, sono intervenuti con i loro commenti anche i due opinionisti storici della trasmissione, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Durante i loro interventi però si è intromessa nella discussione anche la dama Aurora, che ha difeso a spada tratta la Ursida e Giovanni.

Gianni si è particolarmente indisposto in seguito all’intervento di Aurora, quindi ha tuonato contro la dama dicendo che essendo lei amica di Veronica, non fa testo, quindi l’ha invitata a tacere. Gli interventi da parte di dame e cavalieri dovrebbero essere quanto più oggettivi possibili.

La replica della dama non si è fatta attendere, infatti Aurora ha puntato il dito contro l’opinionista dicendo che anche lui non è realistico, avendo delle preferenze, quindi ha rilanciato affermando che Gianni non è un opinionista giusto.

La proposta di Gianni ad Aurora

Il botta e risposta tra Sperti e la dama del parterre femminile è proseguito, infatti Gianni ha fatto una proposta inaspettata e clamorosa, offrendo provocatoriamente il suo posto ad Aurora, visto che si sente così brava e giusta: 'Vuoi la sedia? Vieni, vieni a fare l’opinionista visto che sei così brava'.

Gianni non è stato l’unico a prendersela con Aurora, infatti a scendere in campo al fianco del suo collega ci ha pensato Tina Cipollari, dicendo alla dama : “Anche le pulci hanno la tosse”. Poi ha aggiunto, che mentre loro opinionisti seguono una logica, la dama no.

Gianni Sperti non ha celato la sua ira, infatti dopo il confronto tra Tina e Aurora, è intervenuto ancora all'indirizzo di Aurora - ex spasimante di Jean Pierre - chiedendo alla dama se lei sente di fare gli interessi del programma.

Per l’ex di Paola Barale non ci sono dubbi sul fatto che ormai Veronica e Giovanni non siano sinceri, perché interessati più alla telecamera e al posto a Uomini e donne piuttosto che uscire dal programma insieme come coppia.

Per sapere come andrà a finire tra la Ursida ed il suo cavaliere non ci rimane che vedere il prossimo appuntamento di Uomini e Donne, in onda martedì 12 maggio alle 14,45 su Canale 5, subito dopo la soap Una Vita.