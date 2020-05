In questi ultimi mesi, l'unica protagonista del trono classico di Uomini e donne è stata Giovanna Abate, in seguito ai cambiamenti introdotti nel programma per rispettare le norme di contenimento dell'epidemia da nuovo coronavirus. La tronista sta continuando a conoscere Alessandro Graziani, Sammy Hassan e il misterioso Alchimista.

La madre, Francesca Anzalone, in una recente intervista a Di Più Tv, non ha nascosto la sua preoccupazione in vista della scelta di Giovanna, nella speranza che trovi davvero l'uomo giusto per lei.

Le rivelazioni sull'infanzia di Giovanna Abate

La mamma della tronista romana ha rivelato alcuni retroscena dell'infanzia di Giovanna, segnata dalla separazione dei suoi genitori quand'era ancora una bambina.

A soli 7 anni è difficile accettare che i propri genitori si dividano, e così è stato anche per la Abate che, non solo ha sofferto per la separazione di mamma e papà, ma ha anche chiesto loro di tornare insieme.

La signora Anzalone ha proseguito l'intervista commentando il percorso a Uomini e Donne di Giovanna con Giulio Raselli. In quel periodo, la Abate non era tronista, ma corteggiatrice. La donna ha svelato che Giulio non le piaceva, a differenza della figlia, che invece era molto presa da quel ragazzo.

Inoltre ha svelato che Raselli aveva detto che la considerava una persona "fredda e poco simpatica" nei suoi confronti.

I timori della mamma della tronista di Uomini e Donne

La madre di Giovanna Abate vorrebbe vedere accanto alla figlia un "ragazzo di cultura", ed ora la sua preoccupazione è che a Uomini e Donne possa fare una scelta sbagliata.

Francesca Anzalone ha spiegato che l'ultimo fidanzato di Giovanna l'ha fatta soffrire, aggiungendo che è stato il cugino a contattare la redazione di Uomini e Donne per segnalarla come potenziale protagonista della trasmissione.

Alchimista toglierà la maschera

Stando alle anticipazioni pubblicate sul sito Witty Tv, nel corso della puntata di mercoledì 27 maggio, Giovanna incontrerà nuovamente Alchimista, il corteggiatore che ha preferito indossare una maschera di Salvador Dalì per celare il suo volto e per evitare che il giudizio della tronista potesse basarsi solo sull'estetica e l'apparenza.

Gli spoiler preannunciano che il corteggiatore misterioso ha deciso di non indossare più la maschera e che dovrebbe svelare la sua identità proprio durante l'appuntamento odierno delle 14:45 su Canale 5.