Nicola Vivarelli, il giovane 26enne corteggiatore di Gemma Galgani, continua a far discutere e dividere il pubblico di Uomini e donne, stavolta a causa dell’ennesima segnalazione che è arrivata sul suo conto da parte di un’altra sua presunta ex fidanzata, la cui identità però non è stata rivelata.

Nelle ultime ore si è appreso un nuovo presunto retroscena inedito sul nuovo cavaliere del dating show di Maria De Filippi. A rivelarlo è stata un’altra presunta ex fiamma di Vivarelli che chattando con Amedeo Verza su Facebook ha parlato anche della sua presunta esperienza sentimentale con l’attuale corteggiatore di Gemma Galgani.

La nuova segnalazione su Nicola Vivarelli

Nel messaggio inviato all’indirizzo di Verza, la presunta ex di Vivarelli si è presentata dicendo di avere 47 anni e di essere stata lasciata da Nicola solo per una questione anagrafica. La donna, dunque, ha affermato che la differenza d’età avrebbe portato Vivarelli ad interrompere la loro relazione.

Insomma per la donna non ci sono dubbi sul fatto che Nicola sia andato in trasmissione solo per la fama di notorietà, ma non certo per corteggiare realmente Gemma Galgani. Il giovane quindi ora dovrà vedersela con nuove accuse, ma cosa dirà di tutto questo la torinese?

Nicola corteggiato da un'altra dama

Grazie alle anticipazioni fornite dal sito ufficiale del dating show, Witty Tv, si è appreso che nella puntata del 12 maggio 2020 di Uomini e Donne, Gemma riceverà una brutta sorpresa, infatti, Maria De Filippi ha rivelato che Vivarelli ha ricevuto il numero di telefono da parte di un’altra dama, cosa che avrebbe apprezzato.

Nicola quindi ora potrebbe aprirsi ad altre conoscenze, alimentando ancor di più i dubbi di Tina Cipollari e di milioni di telespettatori e fan del programma, che non credono nella sua buona fede e nelle sue parole.

Fabrizio Cilli attacca Maria e il programma

Ad attaccare Nicola e la trasmissione di Canale 5 è stato negli ultimi giorni un ex protagonista del programma, Fabrizio Cilli, che si è sfogato sui social dicendo che Maria lo ha molto deluso.

In tanti ricorderanno che anche Cilli, 42 anni, arrivò in trasmissione per corteggiare la Galgani ma, anche in quel caso, furono in molti a dubitare della veridicità delle sue parole e del reale interesse per Gemma.

La sua posizione però si aggravò in seguito ad una segnalazione che lo riguardava, un audio carpito con grande ingegno, dove si sentiva parlare Cilli liberamente, dicendo che il suo obiettivo era il Grande Fratello e il Maurizio Costanzo Show.

Poi la scoperta clamorosa, cioè quella che il cavaliere era felicemente fidanzato con una ragazza - esterna al programma - da due anni. Una cosa che indusse Maria ad invitarlo a dire addio a Uomini e Donne.