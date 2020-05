Nicola Vivarelli, vero nome del 26enne Sirius, sta destando l'attenzione del pubblico di Uomini e donne dopo la sua apparizione nel dating show di Maria de Filippi come corteggiatore di Gemma Galgani. La notevole differenza di età tra i due ha fatto storcere il naso a molti, opinionisti compresi, i quali credono che il giovane stia sfruttando la Galgani solo per ottenere visibilità. A smentire il tutto ci ha pensato il diretto interessato che, in una recente intervista al settimanale 'Chi', ha voluto spiegare come in Gemma trovi tutto quello che le ragazze della sua età non sono in grado di dargli.

Sirius, il corteggiatore di Gemma, sotto accusa a U&D

Continuano le polemiche intorno a Sirius (Nicola Vivarelli), il giovane di soli 26 anni, giunto a Uomini e donne per corteggiare la 70enne Gemma Galgani. la grande differenza di età tra i due ha scatenato accesi dibattiti, non solo nello studio di Maria De Filippi, ma anche tra i telespettatori. In molti infatti, credono che il giovane stia solo bluffando e che sia giunto nel programma solo per ottenere visibilità e popolarità. Anche una sua ex fidanzata, nei giorni scorsi, ha voluto dire la sua sulla questione, asserendo che il suo ex sia attratto dalla luce dei riflettori e non dalla dama torinese.

U&D, Nicola/Sirius svela i motivi per cui sta corteggiando Gemma

I telespettatori che stanno seguendo le nuove puntate di Uomini e donne dunque, si domandando quale sia il reale motivo per cui Sirius sia giunto nel programma per corteggiare proprio Gemma. La risposta al quesito giunge proprio da Nicola Vivarelli che, attraverso le pagine del settimanale 'Chi', ha voluto spiegare le sue ragioni, cercando di mettere a tacere insinuazioni e polemiche sul suo conto.

Dalle sue parole si evince come il 26enne, dopo otto mesi passati in mare, al suo ritorno a casa, segua da tempo e con interesse le gesta di Gemma a Uomini e donne, tanto da esserne rimasto affascinato. Nicola inoltre, svela che anche la madre e la nonna sono accanite fan della dama torinese.

''Andare a corteggiare Gemma è una mia scelta di cuore'' ha ribadito Sirius/Nicola sul rotocalco di Gossip, sostenendo a gran voce la veridicità dei suoi sentimenti verso la Galgani.

Stando alle sue parole inoltre, la madre lo appoggerebbe in questa sua scelta. A suffragio della sua buona fede, il fatto di non aver trovato nelle ragazze della sua età ciò che cerca in una donna e che invece pare abbia trovato in Gemma.

Nicola di U&D confessa: 'Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso'

''Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso'' ha ribadito Nicola/Sirius, per cercare di giustificare le motivazioni per cui ha scelto di corteggiare una donna molto più grande di lui. Dalle sue rivelazioni sembra che i suoi familiari siano felici per questa sua scelta, mentre dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne, si viene a sapere che il 26enne verrà ancora attaccato in studio, soprattutto da Tina Cipollari.

In attesa di vedere come proseguirà l'avventura di Nicola Vivarelli all'interno di Uomini e donne, si ricorda che il programma di Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.