Molti colpi di scena attendono i fan di Uomini e donne nel corso della prossima puntata in onda oggi 27 maggio su Canale 5. Dopo la lunga parentesi legata a Gemma e Sirius, verrà dato spazio ad Armando Incarnato che, dopo molto tempo, sarà chiamato a sedersi al centro studio di U&D. Sarà Maria De Filippi a dargli la possibilità di spiegare le illazioni sul suo conto apparse sul web e che riguardano il suo rapporto con la ex Jeanette con la quale sembra, abbia passato il periodo di quarantena. L'uomo tenterà di rispedire le accuse al mittente ma, da quanto appare dal breve filmato di anticipazione, Armando perderà la pazienza proprio con Jeanette, arrivando persino a lasciare furioso lo studio.

Grandi novità anche per Alchimista, il misterioso corteggiatore di Giovanna, che dovrebbe presentarsi finalmente di fronte a tutti senza maschera.

Armando Incarnato a confronto con la ex Jeanette nella puntata di oggi di U&D

Non c'è pace per Armando Incarnato, sempre nel mirino del pubblico e dei social a causa del suo presunto atteggiamento ambiguo. L'ultima polemica riguardante il cavaliere partenopeo, lo ha visto accusato di aver passato la quarantena con la ex fidanzata Jeanette, viste alcune foto pubblicate sui social. Gli utenti più attenti, hanno notato alcuni particolari che hanno fatto pensare che i due in realtà continuassero a frequentarsi, in contrasto con quanto invece dichiarato anche nei mesi scorsi dai diretti interessati.

La donna sarà in collegamento video e, dal breve filmato di anticipazione, pare che tra i due il confronto sarà particolarmente acceso.

Armando contro Jeanette, lui sbotta: 'Me la sono ritrovata ancora qui dentro' ed esce dallo studio di U&D

Dal breve video, che anticipa quanto andrà in onda, non è ben comprensibile la dinamica di tutto il discorso ma ad un certo punto proprio Jeanette è sbottata scottata dicendo: 'Armando, ma chi ti vuole', chiaro segno che tra i due i rapporti siano particolarmente tesi.

Sta di fatto che Armando, stizzito per le parole della sua ex, si alzerà e uscirà furibondo dallo studio non prima di dire: 'Me la sono ritrovata ancora qui dentro'. In attesa di capire meglio la dinamica della lite tra Jeanette e Armando Incarnato, nella puntata di oggi 27 maggio, Alchimista dovrebbe svelare finalmente la sua identità.

Il giovane e misterioso corteggiatore di Giovanna Abate infatti, dovrebbe fare il suo ingresso in studio senza maschera, mostrando il suo volto lasciando senza parole gran parte delle dame del parterre di Uomini e donne.

Per scoprire tutte le novità riguardanti Armando e tutti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi, non resta che seguire la nuova puntata di U&D in onda oggi pomeriggio su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.