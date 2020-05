Grandi novità nella prossima puntata di Uomini e donne dove, stando alle anticipazioni riportate da 'Witty tv', verrà finalmente svelata l'identità di Alchimista. Il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate che, sino ad oggi, ha coperto il volto con una maschera, ha suscitato grande curiosità in queste ultime settimane, non solo nella tronista, ma anche in tutto il pubblico, impaziente di conoscerne il vero volto. Tutti i presenti in studio saranno favorevolmente colpiti dal giovane che, a quanto sembra, pare essere proprio bello, così come dichiarato la settimana scorsa dalla Abate, che aveva avuto l'occasione di vederlo in viso per la primissima volta.

Alchimista di U&D entra in studio senza maschera

L'attesa per conoscere l'identità di Alchimista sta per finire. Dal breve filmato che anticipa quanto in onda a Uomini e donne domani pomeriggio, si viene a sapere che il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate entrerà in studio senza maschera, rivelando finalmente il suo vero volto. Abbandonati i panni che lo hanno accompagnato in queste ultime settimane, il giovane si presenterà al cospetto della tronista e di tutto il parterre del programma di Maria De Filippi senza artefizi. Dal video, si può intuire come le dame del parterre siano rimaste particolarmente colpite dal corteggiatore a cui verranno indirizzati gli applausi dello studio.

Le dame di U&D colpite dal fascino di Alchimista

Come noto, Giovanna da alcuni giorni, è a conoscenza del vero volto di Alchimista e che la stessa ha definito più volte. 'Proprio bello'. Parole che sembrano trovare conferma nella reazione delle dame di Uomini e donne, che rimarranno a bocca aperta al suo ingresso in studio.

Dal filmato non ne viene ancora mostrato, sta di fatto che Alchimista è uno dei corteggiatori che ultimamente ha fatto più parlare di sé. Dalle anticipazioni relative al nuovo appuntamento, accanto a lui, si siederanno anche gli altri due corteggiatori della Abate, Sammy e Alessandro e, solo con la messa in onda della puntata, si capirà come proseguirà i loro percorso.

Anticipazioni U&D del 27 maggio: ancora scintille tra Valentina e Gemma, Armando esce dallo studio

Oltre alla grande novità relativa ad Alchimista, spazio ancora una volta a Gemma, Sirius e Valentina. Tra la Autiero e la dama torinese continueranno le frecciatine tanto che Gemma definirà 'uno squalo' quella che ritene essere una 'rivale in amore'. Spazio anche ad Armando, il quale si ritroverà a difendersi dalle insinuazioni circa il fatto di aver passato la quarantena con la sua ex. Proprio quest'ultima sarà in collegamento video, durante il quale dirà: 'Armando ma chi ti vuole'. Parole che scateneranno la reazione stizzita del cavaliere che abbandonerà furioso lo studio di Maria De Filippi.

Per Veronica, una gradita sorpresa da un misterioso cavaliere che le farà recapitare un mazzo di fiori.

In attesa di scoprire il volto senza maschera di Alchimista, si ricorda che la nuova puntata di Uomini e donne andrà in onda mercoledì 27 maggio su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.