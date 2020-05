Qualsiasi cosa faccia Gemma Galgani, sembra non andare bene a Tina Cipollari: l'opinionista di U&D, infatti, di recente si è scagliata ancora contro la dama del Trono Over per come si è comportata nelle puntate incentrate sul mondo virtuale. La bionda vamp ha usato termini molto forti per descrivere la rivale, che considera una "disperata" perché accetta il corteggiamento di ragazzi molto più giovani di lei pur di non restare da sola.

Il pensiero di Tina su Gemma a U&D

Ieri, lunedì 4 maggio, Uomini e donne è tornato alla sua formula originale: i telespettatori, infatti, hanno assistito al rientro in studio della maggior parte dei membri del cast del Trono Over (fatta eccezione per chi vive nelle zone d'Italia più colpite dall'emergenza sanitaria, come Barbara De Santi).

Prima di tornare alle classiche puntate registrate agli Elios, però, Tina Cipollari ha rilasciato una dura intervista a "Tv Sorrisi e Canzoni", nella quale ha parlato male soprattutto di Gemma Galgani.

Dopo averla vista chattare per due settimane con signori dal volto misterioso ("Sirius", "Occhi blu" o "Punto coronato"), la bionda opinionista non ha affatto cambiato parere sulla torinese.

"Quel rottame di donna, con queste chat, mi ha fatta diventare ancora più spietata. È una mummia ridicola", ha tuonato la vamp sulle pagine della rivista di Gossip non molti giorni fa.

Assistere allo scambio di romantici messaggi tra la 70enne dama e spasimanti di 26 o 38 anni, ha spinto la collega di Gianni Sperti ad affermare: "Alla sua età piange per qualsiasi cosa. Ha il diritto di amare, ma non facendo la showgirl ventenne".

La Cipollari dalla parte di Giovanna a U&D

Se per Gemma ha avuto solo parole dure e denigratorie, è per Giovanna Abate che Tina si è esposta per dire qualcosa di bello.

Se quando corteggiava Giulio Raselli non le piaceva affatto (tant'è che tra loro ci sono stati molti scontri in studio), è dopo aver visto la romana alle prese con la versione virtuale di U&D che la Cipollari ha cambiato idea sul suo conto.

"All'inizio non mi andava a genio perché pensavo pretendesse troppo. Ora la vedo un po' capricciosa, ma mai banale. Lei è una vera", ha fatto sapere l'opinionista di Canale 5 nei giorni scorsi.

La protagonista del Trono Classico, inoltre, sta per proseguire "dal vivo" le conoscenze che ha cominciato in chat: le anticipazioni che sono state date sulla puntata del dating-show che andrà in onda il 5 maggio, mostrano Giovanna a centro studio in attesa di uno dei suoi spasimanti (non si sa se uno di quelli di cui non conosce il volto oppure uno tra Sammy e Alessandro).

Ascolti in forte ripresa per U&D dopo il 'flop'

Dopo due settimane nere da punto di vista degli ascolti, ieri finalmente Uomini e Donne ha tirato un sospiro di sollievo.

A seguire la puntata del Trono Over di lunedì 4 maggio, infatti, sono stati 2,9 milioni di spettatori, per uno share del 20,5%.

Questi dati non sono neppure paragonabili a quelli che il dating-show ha ottenuto nei giorni scorsi: la media di italiani davanti alla Tv per guardare la formula virtuale è stata di meno di 2 milioni al giorno, per uno share che si è aggirato tra l'11 e il 12%.

Questi numeri piuttosto preoccupanti, hanno spinto gli addetti ai lavori a tornare immediatamente al passato: le puntate registrate agli Elios con tutti i protagonisti presenti, attirano molta più gente davanti al piccolo schermo, soprattutto se di fronte alla telecamera ci sono Gemma Galgani e i suoi chiacchierati corteggiatori.

L'appuntamento con U&D in cui è stato svelato il volto del giovane "Sirius", infatti, ha monopolizzato l'attenzione di un'ampia fetta di pubblico, la stessa che nelle scorse settimane non aveva apprezzato il cambio di meccanismo.