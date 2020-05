Sono ricominciate ieri, lunedì 4 maggio, le puntate di 'Uomini e donne', il dating show condotto da Maria De Filippi, dopo un periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria. Il format ha riaperto i battenti con l'ingresso in studio del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, che la settantenne torinese ha conosciuto in modo virtuale durante i giorni della quarantena, periodo in cui gli incontri della tronista con i nuovi corteggiatori sono avvenuti esclusivamente attraverso una chat. Si tratta di Sirius, il ragazzo che ha subito suscitato nel pubblico del programma televisivo tante perplessità.

Gossipetv, il noto sito dedicato alle anticipazioni televisive e ai pettegolezzi sui vip, ha visitato il profilo Instagram del tanto discusso pretendente della Galgani, scoprendo la sua vera identità.

La vera identità di Sirius

Sirius, il cui vero nome è Nicola Vivarelli, è in realtà un giovane di ventisei anni e ufficiale della marina militare, nonché influencer e modello. Dal momento che nella bio di Instagram del corteggiatore sono apparsi i contatti dell'agenzia di modelli presso la quale il ragazzo lavora, Gossipetv non ha escluso che Vivarelli possa svolgere questo secondo lavoro.

A confermare l'ipotesi del sito di Gossip sulla professione di modello di Sirius, è stata la trovata di quest'ultimo di rimuovere i contatti dell'agenzia dal suo profilo, proprio quando sul web sono cominciate a circolare le prime indiscrezioni sul suo conto. La Galgani è però ancora ignara della vita parallela del suo giovane corteggiatore e si pensa che tutto questo potrebbe in qualche modo sconvolgere i suoi equilibri in maniera significativa.

Intanto il popolo del web fantastica sulle vere intenzioni di Vivarelli con Gemma, desideroso di conoscere la reazione della settantenne sulla vera identità del suo pretendente.

Tina Cipollari si scaglia contro Sirius

Nel corso della puntata di 'Uomini e Donne' andata in onda ieri pomeriggio, Tina Cipollari, dopo l'ingresso trionfante di Sirius, non ha perso tempo ad attaccare il giovane corteggiatore della Galgani.

Infatti, se Gemma non ha affatto obiettato sulla giovane età del suo pretendente, la Cipollari ha sottolineato in maniera poco felice l'eccessiva differenza di età che c'è tra la dama torinese e il giovane marinaio, finendo per scagliarsi contro quest'ultimo: "Mi fai pena. Ma non ti vergogni di fare la corte ad una anziana? Ma tua madre quanti anni ha?". Sirius, dopo la dura reazione dell'opinionista, ha così replicato: "Ho avuto diverse donne. Per me la differenza di età non è un problema". La risposta decisa di Vivarelli ha messo in evidenza tutte le sue buone intenzioni per intraprendere una vera frequentazione con la Galgani.