Valentina Autiero ha rilasciato un'intervista al Magazine ufficiale di Uomini e donne. La dama del trono over ha confessato di nutrire un vero interesse nei riguardi di Sirius, alias Nicola Vivarelli, e al contempo ha lanciato qualche frecciatina nei confronti di Gemma Galgani. Valentina è rimasta colpita negativamente dalle parole della torinese che l'ha colpita dicendole che ha una vita priva di contenuti, ma ha replicato che nessuno può permettersi di giudicare il suo vissuto. Valentina Autiero, in ogni caso, non pare disposta ad arretrare: secondo lei Nicola è molto più maturo dell'età che ha e per questo l'ha colpita.

Valentina: 'Sarei curiosa di uscire con Nicola'

Valentina, che nei suoi cinque anni di permanenza nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, si è sempre mostrata sempre sicura di sé e forte, nelle ultime puntate si è trovata al centro di un triangolo molto interessante. La dama ha mostrato grande interesse per Sirius: quest'ultimo ha rifiutato di frequentarla e anche di accettare il suo numero. In ogni caso, Valentina Autiero ha continuato a dichiarare di trovare Nicola una persona che le piacerebbe conoscere. Nonostante i suoi 26 anni, Vivarelli si è mostrato molto maturo e questo aspetto non è passato inosservato.

''Sarai tanto curiosa di uscire con Nicola, che tra l'altro quando finalmente si è mostrato con la sua divisa mi ha colpita subito'', ha dichiarato Valentina a Uomini e Donne Magazine.

La dama vorrebbe chiedere a Sirius il motivo per cui la guarda spesso durante la puntata e poi vorrebbe sapere il motivo per cui si sta interessando tanto a Gemma, una donna molto più grande di lui. Attualmente, però, Nicola non pare avere alcuna intenzione di uscire con lei.

Valentina risponde alle critiche di Gemma

Valentina ha colto l'occasione dell'intervista per togliersi qualche sassolino nei confronti di Gemma. La dama torinese, durante una discussione, non solo l'ha accusata di non essere stata capace di costruire alcun legame durante il suo percorso al trono over, ma ha anche affermato che la romana ha un'esistenza priva di contenuti.

Questo ha toccato nel profondo Valentina Autiero che ha dichiarato di non permettere a nessuno di giudicarla. È certo che, con queste premesse, tra Valentina, Nicola e Gemma i telespettatori ne vedranno ancora delle belle.

Infine, Valentina ha avuto anche un pensiero per Giovanna Abate. Secondo lei la tronista, ormai vicina a decidere chi sarà il corteggiatore che ha fatto breccia nel suo cuore tra Sammy e Davide, l'Alchimista, non deve scegliere pensando ad un eventuale rifiuto, ma solo seguendo ciò che le sue emozioni le dettano. Le ultime puntate della stagione di Uomini e Donne riserveranno ancora grandissime sorprese.