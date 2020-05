La lite continua tra Tina Cipollari e Gemma Galgani pare proprio non terminare mai. La storia, ieri 1 maggio, si è arricchita di un nuovo capitolo di insulti e discussioni accese all'interno del dating show di Maria De Filippi 'Uomini e donne' andato in onda su canale 5. La bionda opinionista non c'è andata di certo leggera, insultando in maniera a dir poco colorita la sua proverbiale 'nemica': "Ha baciato cani e porci, adesso si sta formalizzando", queste sono state le parole di Tina nei confronti di Gemma.

È ancora scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne Over

Sono di nuovo volate parole grosse tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, la vamp non ha affatto gradito la volontà, da parte di Gemma, di conoscere persone molto più giovani di lei. Tina ha fatto riferimento a Occhi Blu e Sirius, rispettivamente 38 anni e 26 anni. La Cipollari non ha mai risparmiato critiche e offese nei confronti della dama torinese, per il suo modo di rapportarsi alle storie e ha affermato di non crederle quando ha cercato di fare la sostenuta su alcuni baci: "Ha baciato cani e porci, adesso si sta formalizzando", sono state le parole sferzanti pronunciate da Tina.

Quando poi Gemma ha mostrato il ritratto di come immagina il volto di Occhi blu, Tina è andata su tutte le furie e ha continuato ad apostrofarla in maniera molto colorita: "Sei la vergogna delle donne". L'opinionista ha sostenuto che i pensieri della Galgani potrebbero appartenere ad una adolescente, non certo ad una donna matura e della sua età. Gemma, dal suo punto di vista, ha risposto in maniera netta alle accuse lanciatele dalle sua 'nemica': "Non mi toglierai mai i miei sogni".

A partire dal 4 maggio Gemma scoprirà finalmente i suoi corteggiatori, c'è da scommettere che Tina sicuramente non rimarrà con le mani in mano e continuerà a far sentire, come suo costume, il proprio punto di vista.

Gemma e i suoi corteggiatori

Un momento importante della trasmissione è stato quello relativo alla proposta di Occhi blu a Gemma. Il corteggiatore ha invitato la Galgani a fare un bagno in vasca, mandando una foto della stessa, tutto ciò ha provocato l'ira incontrollata di Tina, alla quale stavolta si è unito Gianni.

Sperti ha affermato senza mezze misure che Gemma è letteralmente impazzita dopo aver visto la vasca e la Cipollari ha rincarato la dose: "Questa è un caso da studiare". La dama torinese sembrerebbe convinta nel voler effettivamente conoscere sia Occhi blu che Sirius, anche se su quest'ultimo qualche dubbio lo ha nutrito. Adesso ai telespettatori, e ai fan di Gemma Galgani, non resta che attendere la fatidica data del 4 maggio, per capire cosa accadrà e quali saranno gli sviluppi successivi dell'intricata vicenda.