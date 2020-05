A Uomini e donne sembra che stia per nascere un vero e proprio triangolo amoroso che, vede come protagonisti Valentina Autiero, Nicola Vivarelli alias Sirius e Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio, la dama 40enne avrebbe parlato di una certa intesa con Nicola, scatenando la gelosia della piemontese.

Nella puntata di venerdì 12 maggio, Occhi blu ha deciso di tirarsi indietro dalla conoscenza con Gemma. Il cavaliere è convinto che, se alla dama piace il giovane Nicola, lui non può essere il suo tipo. Prima di defilarsi lo spasimante ha invitato il 26enne ad avere un comportamento più consono nei confronti della 70enne: “Secondo me sta facendo l’amore mentale con Gemma”.

L’ira della Galgani

Il 12 maggio, i telespettatori di Uomini e Donne hanno assistito ad una vera e propria scenata di gelosia da parte di Gemma Galgani nei confronti di Nicola Vivarelli.

Tutto è cominciato da un commento di Valentina su Sirius. La 40enne, infatti, ha speso delle parole molto positive nei confronti del modello e ufficiale della marina mercantile. Secondo la dama, ci sarebbero pochissimi uomini come Nicola: sebbene il giovane abbia solo 26 anni, risulta essere molto più maturo. Prima di concludere il suo intervento, Valentina ha lanciato una provocazione alla Galgani: “Per lei è sempre piccolo, per me no. Io ho 40 anni”.

Le affermazioni della Autiero hanno mandato su tutte le furie la 70enne.

Sirius, invece, esterrefatto per la reazione della piemontese, ha precisato di avere solo apprezzato i complimenti sul suo conto. Ma non è finita qui, perché Valentina poco dopo ha gettato altra benzina sul fuoco: “Noi ci guardiamo spesso. Nicola, non dire che non è vero”.

Tina attacca Gemma, la De Filippi la incita a mantenere la calma

L’intesa auspicata da Valentina Autiero con Sirius, non è stata affatto gradita da Gemma Galgani. Quest’ultima ha reagito nel peggiore dei modi. La reazione della 70enne è stata duramente criticata da Tina Cipollari. La storica opinionista ha affermato: “Pure la fedeltà pretendi.

Ma ti sei vista?”, la conduttrice Maria De Filippi, al contrario, ha cercato di sedare gli animi.

La 'regina' di Mediaset, per prima cosa, ha invitato la dama a non correre troppo nella conoscenza con il giovane cavaliere; in secondo luogo, ha sottolineato che Nicola Vivarelli non avrebbe commesso alcun errore.

A quanto pare quello che sta accadendo nel dating-show di Canale 5, sta creando molto scalpore in studio e sul web. Pertanto i telespettatori del programma ne vedranno delle belle. Tra l’altro non è escluso che, prima o poi, Nicola Vivarelli decida di cedere alle avances della 40enne Valentina Autiero.