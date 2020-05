Nelle ultime settimane, la Rai, per sopperire alla mancanza di puntate inedite, ha deciso di mandare in onda le repliche di Un posto al sole. La scelta è stata legata all'impossibilità di girare nuove puntate a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Sembrerebbe, però, che l'iniziativa non abbia avuto molto successo. Alcuni fan, infatti, non hanno apprezzato questo viaggio nei ricordi e ciò si è trasformato in un calo dello share.

Stop alle repliche di Un Posto al Sole: l'annuncio su Instagram

La Rai, dopo un periodo di prova, ha deciso di sospendere la messa in onda delle repliche di un Posto al Sole.

È stata una scelta veloce, arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che stavano apprezzando l'iniziativa. L'annuncio è stato diffuso tramite un messaggio postato sulla pagina ufficiale di Instagram di Un Posto al Sole: "Grazie a tutti gli amici di #UnPostoAlSoleClassic per essere stati con noi".

Sembra che ciò sia stato causato da un brusco calo dello share. È importante ricordare che Un Posto al Sole non è stato l'unico programma ha scegliere di mandare in onda le repliche, ma anche altri, come Il Paradiso delle signore, hanno fatto lo stesso.. Nel palinsesto televisivo, a sostituzione delle repliche della soap, verrà mandato in onda un programma culturale chiamato #Generazione Bellezza.

Alla guida ci sarà Emilio Casalini, che ci mostrerà le bellezze del nostro Paese.

Presto in arrivo le nuove puntate di Un Posto al Sole

La pagina ufficiale di Un Posto al Sole, sempre tramite Instagram, ha annunciato che gli spettatori non dovranno attendere troppo a lungo per godere dei nuovi episodi della soap.

Purtroppo, ancora non c'è alcuna notizia certa né sulle modalità delle riprese e né sulla data di lancio. Bisognerà aspettare per avere ulteriori notizie a questo proposito.

In ogni caso, il pubblico non verrà lasciato completamente orfano del suo sceneggiato preferito. Sul sito di RaiPlay o sull'omonima app, infatti, è possibile accedere alle puntate di Un Po' Sto a Casa.

Inoltre, è del tutto gratuito.

Un Po' Sto a Casa: lo spin-off di Un Posto al Sole

Un Po' Sto a Casa è composto da 40 episodi, della durata di 5 o 6 minuti ciascuno, che vengono rilasciati dal lunedì al venerdì, alle 18:00. Questa iniziativa, partita l'11 maggio, è stata prodotta da Rai Fiction, Freemantle e dal Centro Produzione Tv di Napoli della Rai.

Lo spin-off si incentra sul Coronavirus e mostra il modo in cui i personaggi di Un Posto al Sole si sono dovuti adattare alla nuova situazione. Si è cercato quindi di far collimare le avventure dei protagonisti della soap con quello che sta succedendo, nella realtà, durante questo difficile periodo.