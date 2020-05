Patrizio Rispo ha rilasciato diverse dichiarazioni, riguardanti futuro di Un posto al sole, durante il programma Tv/web L'Antivirus e in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno. Attualmentem la soap opera partenopea sta andando in onda con le repliche della sedicesima stagione e in termini di ascolti i risultati non sono ai soliti livelli di audience, ma si spera si possa tornare a girare presto. Partrizio Rispo spera che le riprese possano ripartire a Giugno e afferma che, se si verificasse tale scenario, la produzione di Un posto al sole sarebbe pronta e operativa.

Si spera di tornare sul set a giugno

Patrizio Rispo, in quanto vice presidente vicario del Teatro Nazionale-Stabile di Napoli, ha parlato della crisi che sta investendo il settore dello spettacolo e sull'importanza di ripartire in sicurezza. Ovviamente, l'attore si è soffermato anche sul futuro della soap opera Un posto al sole: "riapriamo anche i set, in testa quello di Un posto al sole”, questo l'appello lanciato. Secondo l'attore la produzione sarebbe già pronta per tale eventualità. Patrizio Rispo ha dovuto però sottolineare: "Attendiamo ragguagli sulle direttive definitive, su quando e come potremo tornare a girare".

Il Governo non ha infatti ancora chiarificato se e quando questa eventualità sarà legalemente possibile a livello nazionale, anche se delle novità potrebbero arrivare dalla Regione Campania se il modello Lazio, che ha riaperto le riprese per il cinema, si dimostrasse sicuro e affidabile in materia.

Artisti "in ginocchio"

Patrizio Rispo ha approfittato per parlare dell'importanza degli artisti e di quanto questa categoria stia soffrendo in questo particolare periodo di crisi.

Queste le accorate parole dell'attore di Un posto al sole sul mondo degli artisti: 'in ginocchio e lo rimarrà per chissà quanto tempo. Tante le proposte a sostegno della categoria fatta di centinaia di migliaia di macchinisti e tutti coloro i quali lavorando dietro la macchina da presa, che risorgeranno forse tra un anno. Il comparto è distrutto'.