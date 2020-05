Nuove anticipazioni della soap opera Una vita e della puntata che andrà in onda oggi 19 maggio 2020 su Canale 5. Al centro delle questioni ci sarà sempre Telmo Martinez che vorrà scoprire la verità su Mateo. Lucia Alvarado tenterà in tutti i modi di negare la sua paternità e insieme a Ursula cercherà di mandarlo via da Acacias. L'Alvarado riuscirà ad essere sincera soltanto con Ursula e confermerà la paternità di Telmo Martinez. Dunque il vero di padre di Mateo è Telmo e Ursula aiuterà Lucia a conservare questo segreto che va avanti ormai da moltissimi anni. Mentre Felipe avrà un malore dopo aver bevuto un bicchiere di troppo.

La sua vita sembra ormai arrivata alla fine, ma in suo aiuto ci sarà Ramon che è uscito dalla prigione.

Anticipazioni Una Vita: Felipe sempre più fuori controllo

In queste puntate di Una Vita scopriremo che la vita di Felipe non è più la stessa da quando sua moglie è morta. L'avvocato, dopo la morte di Celia si è completamente lasciato andare, dedicando tutta la sua vita all'alcol e alla perdizione. Inoltre, l'uscita di prigione di Ramon ha peggiorato ancora di più la sua delicata situazione. Nello specifico, Felipe adesso si trova da solo contro tutti, visto che Lolita e Antonito gli hanno completamente voltato le spalle e inoltre Calle Acacias sembra abbastanza felice di vedere in giro Ramon, nonostante l'assassinio.

Spoiler Una Vita, 19 maggio: Felipe ha un malore dopo aver bevuto

In queste anticipazioni di Una Vita del 19 maggio, Felipe passerà un'altra serata completamente dedicata all'alcol. L'avvocato, mentre sarà di ritorno, a casa viene colpito da un malore e si accascia a terra, senza ormai trovare le forze per rialzarsi.

Felipe sembra ormai arrivato alla fine di questa sua vita.

Felipe sembra essere rimasto da solo, ma ci sarà Ramon che lo aiuterà. Quest'ultimo dirà ad Emilio di non vendere più alcol a Felipe, in moda da salvargli la reputazione ma anche la vita. Inoltre, Ramon vorrebbe fare di più per aiutare il suo amico.

Una Vita: Lucia dirà a Ursula che Mateo è figlio del Martinez

Nella puntata che andrà in onda oggi 19 maggio, si scoprirà la vera paternità di Mateo. Lucia Alvarado dirà a Ursula che Telmo è il vero padre del bambino. Lucia dirà a Ursula di non dire nulla e di mantenere questo segreto. Telmo non sa ancora la verità ma ha già alcuni sospetti e sta indagando. Quest'ultimo si confronterà più volte con l'Alvarado per avere maggiori informazioni. Lucia negherà più volte la sua effettiva paternità e chiederà anche a Telmo Martinez di abbandonare il paese. Nello specifico, Ursula aiuterà Lucia, dando dei biglietti a Telmo per fargli lasciare per sempre Acacias.