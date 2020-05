Le anticipazioni di Una vita, dei prossimi episodi in onda dal 24 al 29 maggio, rivelano che Genoveva ferirà per sbaglio Rosina e a causa di ciò verrà denunciata. Ramon andrà a parlare con Felipe nel tentativo di chiarirsi con lui, ma l'avvocato lo aggredirà con un paio di forbici. José Miguel e Bellita scopriranno che Cinta è stata espulsa dal collegio e decideranno di trovarle un marito. Infine nel quartiere arriverà Ariza, un personaggio piuttosto losco.

Una vita: Felipe aggredisce Ramon con un paio di forbici

Le anticipazioni di Una vita, delle puntate in onda dal 24 al 29 maggio, rivelano che Telmo dirà di sì alla richiesta di Lucia e deciderà di lasciare la città.

Tuttavia il piccolo Mateo gli chiederà di non farlo e l'ex sacerdote, per accontentare il bambino, cambierà nuovamente idea e resterà ad Acacias. Genoveva sarà protagonista di un nuovo scandalo nel quartiere, infatti ballerà ubriaca sul balcone di casa. In questa occasione farà cadere involontariamente una bottiglia in strada che ferirà Rosina. Samuel si scuserà con la Rubio per l'accaduto, ma ciò non basterà a evitare una notte in cella alla consorte. Rosina infatti, con la complicità dell'amica Susana, denuncerà la Salmeron e il commissario Mendez non potrà fare altro che arrestarla. José Miguel leggerà la lettera del collegio in cui studiava Cinta e verrà così a conoscenza che la figlia è stata espulsa.

Marcelina dirà a Jacinto che se vogliono davvero avere un bambino devono provarci con più frequenza. Don Ramon ignorerà le raccomandazioni di tutti e si recherà da Felipe per parlargli, ma quest'ultimo lo aggredirà puntandogli contro un paio di forbici. Il brutto episodio non avrà tragica conseguenze grazie all'intervento di Agustina, che riuscirà a far ragionare l'avvocato.

Una vita, trame 24-29 maggio: Genoveva torna a casa

Le trame degli episodi dal 24 al 29 maggio raccontano che José Miguel e Bellita rimarranno sconvolti dalla notizia dell'espulsione dal collegio di Cinta e dopo averla affrontata le diranno che le cercheranno al più presto un pretendente che la prenda in sposa.

Ursula dirà a Lucia che Telmo non è andato via dal quartiere, mentre l'uomo inizierà a fare delle indagini sul matrimonio tra la Alvarado ed Eduardo, con l'obiettivo di scoprire quale sia la reale natura della loro unione. Samuel chiederà a Liberto di parlare con Susana e Rosina affinché ritirino la denuncia contro Genoveva. Il Seler dirà all'amico di averci già provato, ma di non essere riuscito nell'intento. Tuttavia la Salmeron verrà rilasciata e potrà tornare a casa. La donna e suo marito Samuel avranno paura che le indagini avviate dal commissario Mendez possano far giungere nel quartiere i loro nemici.

Una vita: ad Acacias arriva Ariza

Nei prossimi episodi di Una vita Telmo andrà via lasciando Lucia in preda a dubbi e domande.

Oltretutto la Alvarado farà fatica a tenere a bada il marito, che cercherà insistentemente di avere un po' d'intimità con lei. Carmen confiderà a Lolita di credere nell'innocenza di Ramon, mentre quest'ultimo continuerà a cercare di aiutare Felipe, in quanto si sente responsabile dei suoi problemi avvenuti dopo il decesso di Celia. Bellita presenterà a sua figlia Cinta il primo pretendente, un giovanotto di nome Alberto. I due si recheranno al ristorante Nuovo Secolo XX per il primo appuntamento, ma la serata non andrà bene, in quanto il ragazzo risulterà abbastanza noioso. Tutto ciò farà piacere a Emilio, che osserverà la scena compiaciuto. Ad Acacias giungerà Ariza, un personaggio non proprio limpido che chiederà informazioni su Genoveva.

Cosa vorrà dalla signora Alday?