Dalle anticipazioni di Una Vita, la soap opera spagnola in onda su Canale 5 che continua ad appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo, si apprende cosa succederà nelle puntate trasmesse sulla rete Mediaset dal 18 maggio al 24 maggio 2020. Nei prossimi episodi Telmo cercherà di scoprire a tutti i costi la verità su Mateo. Ursula proverà in tutti i modi a nascondere la verità all'uomo e gli darà due biglietti per l'isola di La Palma. La donna, venuta a conoscenza della verità, cercherà in questo modo di proteggere il segreto di Lucia Alvarado. Nel frattempo Cinta dirà la verità dopo aver mentito per molti giorni alla sua domestica, mentre Genoveva farà discutere per un gesto che sconvolgerà le sue vicine di casa.

Telmo cercherà di scoprire la verità su Mateo

Nella puntata che andrà in onda il 18 maggio 2020, Telmo vorrà sapere a tutti i costi la paternità di Mateo e si mostrerà deciso ad affrontare Lucia Alvarado. Nello specifico, le rivelerà i sospetti che ha nei suoi confronti. Lucia non gli risponderà e lo inviterà, inoltre, a lasciare per sempre il paese. Edoardo sorprenderà i due a parlare e reagirà molto male.

Nella puntata di Una vita del 19 maggio, Felipe, rientrato a caso in un evidente stato di alterazione, verrà colto da un malore. Ramon sarà molto preoccupato e perciò deciderà di chiedere ad Emilio di non vendere più alcool a Felipe. Ursula nel frattempo verrà a sapere la verità sulla paternità di Mateo.

Sarà proprio Lucia a raccontare ad Ursula che Telmo è il vero padre di suo figlio.

Cinta continuerà a dire menzogne

Dalle anticipazioni di Una Vita del 20 maggio si apprende che Cinta racconterà altre bugie alla sua domestica Arantxa. Cinta, nello specifico, fingerà di avere un fidanzato basco per non dire la verità alla donna.

Nella puntata del 21 maggio, Ursula dirà a Telmo che Mateo non può essere suo figlio perché è nato settimino e gli darà due biglietti per andarsene sull'isola di La Palma.

Genoveva farà un affronto alle sue vicine di casa e ferirà Rosina

Cinta, dopo aver detto ulteriori bugie ad Arantxa, deciderà di essere sincera e di raccontarle finalmente la verità.

Si viene così a scoprire la motivazione di tutte queste menzogne: la donna in realtà voleva semplicemente seguire le impronte dei suoi genitori e lavorare nel mondo dello spettacolo. Nell'episodio in onda il 24 maggio 2020, Genoveva farà discutere per un gesto che sconvolgerà le sue vicine. Nello specifico, per fare un affronto alle vicine di casa, Genoveva, in preda ai fumi dell'alcol, deciderà di ballare sul suo balcone. Ma durante il suo balletto lascerà cadere per sbaglio una bottiglia che ferirà la povera Rosina.