Prosegue l'appuntamento settimanale con gli episodi di 'Una vita' (Acacias 38), la famosa telenovela spagnola trasmessa in Italia dal 2015 su Canale 5 e che ha come protagonisti gli attori Marc Parejo, Ana Del Rey e Alba Gutierrez. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda da lunedì 11 a domenica 17 maggio, contengono tantissimi colpi di scena e novità pronti ad intrattenere il pubblico e i fedelissimi fan della soap opera. In particolare, le anticipazioni mettono in risalto i sospetti di Telmo di essere il padre di Mateo, le minacce di Eduardo a Telmo, la festa organizzata da Genoveva per farsi accettare dalle donne del quartiere, la confessione di Lucia ad Ursula circa la verità su Mateo e i misteri di Cinta.

Telmo sospetta di essere il padre di Mateo

Mentre il Martinez confida a Ursula di sospettare di essere il padre di Mateo, Eduardo, scoprendo che l'ex religioso vuole parlare a tutti i costi con la Alvarado, minaccia Telmo con un avvertimento. Genoveva accetta e mette in pratica il consiglio di Carmen per togliersi di torno Susana e Rosina. Liberto, invece, chiede un favore alla zia: desidera che quest'ultima sistemi ogni cosa con Lolita. Mentre Cinta vuole incontrare Fabiana e Marcelina per discutere del flamenco, il Martinez si reca a casa della Alvarado per sapere una volta per tutte se Mateo è in realtà suo figlio.

Nel mentre la donna nega che il bambino sia figlio di Telmo, giunge il Torralba, il quale, nel vedere l'ex religioso assieme a Lucia, comincia a dare in escandescenza. Intanto il Palacios chiede a Carmen di tenerlo aggiornato sugli sviluppi relativi alla sua relazione con l'Alvarez Hermoso, il quale ha un incidente domestico.

Ursula consiglia a Telmo di andare via da Acacias

Bellita, avendo paura di rimanere sola in casa a causa della presunta presenza dei fantasmi, decide di invitare le amiche a tenerle compagnia.

Intanto la figlia torna a casa con un pacchetto del tutto misterioso contenente uno scialle. Nel momento in cui Cinta cerca di uscire di nascosto nel cuore della notte, facendo rumore, sveglia i genitori, i quali credono si tratti ancora una volta del fantasma. Intanto Genoveva organizza una festa in casa per farsi accettare dalle donne del quartiere, ma, come al solito, Susana e Rosina finiscono per mettere alla donna i bastoni tra le ruote.

Cinta fa di tutto, affinché una lettera del collegio non giunga fra le mani dei suoi genitori e alla fine decide di distruggerla. Nel frattempo Arantxa scopre che la ragazza frequenta un uomo misterioso. Mentre Edoardo obbliga Lucia a non vedere più il Martinez minacciandola, il Palacios chiede a Emilio di non vendere più alcolici all'avvocato. Ursula esorta il Martinez a stare lontano da Mateo e gli consiglia di andare via da Acacias.