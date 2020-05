Le anticipazioni di Una vita risultano a dir poco sorprendenti per via di quanto accadrà in Spagna nella settimana fino al 29 maggio. Come riportato dal portale Mi Zona Tv, un personaggio storico della soap opera lascerà Acacias 38, si tratta di Felipe! L'avvocato Alvarez-Hermoso, si ritroverà a combattere contro la perfidia di Genoveva, ma la battaglia sarà lunga e tortuosa. Nelle prossime puntate della soap, inoltre, vedremo sorgere della tensione tra Antonito e Lolita ma anche tra Ramon e Carmen a causa della politica.

Anticipazioni Una Vita: Felipe piange sulla tomba di Marcia e giura vendetta

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che prossimamente ad Acacias giungeranno dei nuovi personaggi tra cui anche Velasco e Laura. Quest'ultima sarà pressata da Genoveva la quale la manipolerà a suo piacimento. Il commissario Mendez offrirà la sua protezione a Laura per farle cambiare la sua testimonianza in tribunale, ma la donna, dopo aver riflettuto, respingerà l'aiuto.

La Salmeron, che si ritroverà a denunciare Felipe per abbandono del tetto coniugale, ad un certo punto prenderà la decisione di ritirare la denuncia. L'Alvarez-Hermoso, stanco dei continui intrighi della Salmeron, si recherà sulla tomba della defunta Marcia e scoppierà a piangere promettendo di non smettere di lottare affinché sia fatta giustizia.

Nel frattempo, Genoveva celebrerà il suo trionfo.

Anabel svela la verità su Camino

Nel frattempo si terrà una festa di fidanzamento di Marcos e Felicia, ma qualcosa andrà storto a causa della gelosia di Anabel. Quest'ultima, infatti, perderà le staffe quando vedrà Camino e Ildefonso a braccetto. La donna vuoterà il sacco e racconterà a tutti il segreto del marito della Pasamar.

Felicia, arrabbiata, lascerà la festa e successivamente chiederà alla figlia se le parole di Anabel sono veritiere e riceverà una risposta affermativa.

Spoiler Una Vita: Felipe pronto a lasciare Acacias 38

Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo Antonito e Ramon entrare in politica e ciò sarà causa di una serie di attriti per via delle differenti ideologie che si ritroveranno ad avere.

I due uomini, però, avranno delle difficoltà anche con le rispettive donne. Antonito sarà criticato da Lolita poiché la donna si sentirà messa da parte per via della fissazione del marito per la politica. Carmen, invece, non offrirà il suo supporto a Ramon e questo non sarà ben accetto dall'uomo. E mentre la tensione dilagherà a casa Palacios, Fabiana e Servando apprenderanno di aver perso un concorso ma riceveranno un premio di consolazione.

Velasco affronterà Laura e le ordinerà di eseguire ancora un ultimo lavoro, successivamente si ritroverà a discutere animatamente con Genoveva. In seguito vedremo l'Alvarez-Hermoso annunciare la sua partenza da Acacias 38.