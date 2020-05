Una vita presto darà l'addio ad uno dei personaggi più controversi ed enigmatici della soap: si tratta di Samuel Alday.

Le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che il giovane rampollo perderà la vita nel tentativo di difendere sua moglie Genoveva dal suo ex amante Cristobal. L'uomo, infatti, giungerà ad Acacias per riprendersi la Salmeron e sarà disposto ad ucciderla, ma proprio nell'istante in cui si accingerà a sparare, Samuel le si getterà davanti e si prenderà il colpo di pistola al posto suo.

Una vita, spoiler spagnoli: Samuel ruba nella bottega di Lolita

Le anticipazioni spagnole di Una vita, rivelano che Samuel e Genoveva ad un certo punto scopriranno che Cristobal Cabrera ha scoperto che si stanno nascondendo ad Acacias e che l'uomo è disposto a fare qualsiasi cosa per riprendersi l'ex amante. I coniugi Alday decideranno così di lasciare il quartiere quanto prima, ma non avendo a disposizione il denaro necessario per farlo, si rivolgeranno ai vicini per ottenere un prestito, ma nessuno glielo concederà.

A quel punto, Samuel si vedrà costretto a compiere un'azione estrema: il giovane, infatti, nel corso del funerale di Eduardo Torralba si introdurrà nella bottega di Lolita e ruberà il denaro di una raccolta fondi destinata alla chiesa. Susana, però, si accorgerà del gesto dell'uomo e darà immediatamente l'allarme.

Trame spagnole Una vita: Samuel esala l'ultimo respiro

Le trame Una vita provenienti dalla Spagna ci dicono che in seguito all'allarme lanciato da Susana, Rosina, Liberto e Felipe si recheranno a casa dei coniugi Alday ed impediranno loro di fuggire, ignorando le richieste d'aiuto di un disperato Samuel, che proverà in tutti i modi a far capire loro che si tratta di una questione di vita o di morte.

I due, impossibilitati ad uscire dalla porta principale, proveranno a farlo da quella di servizio, ma verranno bloccati da Agustina e Jacinto che si comporteranno esattamente come i signori. Samuel, a quel punto non vedendo più via d'uscita, brucerà una valigia per creare scompiglio e riuscire così a fuggire con la consorte.

Il piano riuscirà a metà visto che non appena saranno in strada si ritroveranno faccia a faccia con Cristobal Cabrera, il quale dopo aver rimproverato Genoveva per averlo lasciato senza spiegazioni, le sparerà, ma Samuel si metterà davanti a lei e prenderà la pallottola al posto suo.

Poco dopo, Genoveva riuscirà a liberarsi di Cristobal grazie all'arrivo dei gendarmi mentre Samuel verrà portato in ospedale dove, dopo poche ore, di agonia esalerà l'ultimo respiro tra le braccia dell'affranta consorte.

Il giovane, però, prima di morire, rinnoverà il suo amore a Genoveva e la pregherà di scrivere una lettera di perdono a suo fratello Diego e di far celebrare una messa celebrativa per suo padre Jaime morto per mano sua molti anni prima.

Una vita, Spagna: Genoveva diventa la nuova dark lady

In seguito alla morte di Samuel, nei prossimi episodi spagnoli di Una vita, Genoveva tornerà ad Acacias ed accetterà soltanto il conforto di Camino e rifiuterà di riferire al commissario Mendez il motivo per il quale Cristobal ha agito in tal modo contro lei e Samuel.

Inoltre, la giovane vedova impedirà ai vicini di andare alla veglia funebre anche se farà una piccola eccezione per Liberto ricordandogli, però, che l'amico è morto anche per colpa sua. I vicini, si sentiranno in colpa per non averli aiutati quando ne avevano l'occasione ed in particolar modo Carmen, la quale si pentirà di non aver dato rifugio ai signori in soffitta.

Ad ogni modo, questo sarà una passaggio fondamentale della vicenda, visto che darà il via al cambiamento di Genoveva che diventerà la nuova dark lady del quartiere. La Salmeron, infatti, giurerà di vendicarsi di tutti loro e farà tutto ciò che è in suo potere per riuscire nel suo intento.