Nelle prossime puntate di Una vita, in onda dal 25 al 31 maggio su Canale 5, Genoveva verrà arrestata e poi rilasciata, anche se un uomo misterioso chiederà informazioni sul suo conto. Felipe aggredirà verbalmente Ramon e gli punterà contro delle forbici.

Trame dal 25 al 31 maggio: Felipe scaglia la sua ira contro Ramon

Nelle puntate di Una Vita trasmesse dal 25 al 31 maggio, Telmo sembrerà acconsentire alla richiesta di Lucia di lasciare Acacias, ma in realtà non lo farà in quanto Mateo gli chiederà di restare. Genoveva farà nuovamente scandalo: per fare uno sgarbo alle vicine ballerà ubriaca sul suo balcone, occasione in cui, accidentalmente, farà cadere una bottiglia in strada che colpirà Rosina di striscio a un braccio.

Dopo la denuncia di quest'ultima, la Salmeron verrà arrestata. Samuel chiederà a Liberto d'intervenire per convincere la moglie a ritirare la denuncia, ma Rosina si rifiuterà categoricamente. Cinta rivelerà ad Arantxa l'intenzione di voler lavorare nel mondo dello spettacolo. I suoi genitori, intanto, riceveranno una lettera dal collegio, in cui viene annunciata la sua espulsione. Questi ultimi comunicheranno alla figlia la volontà di cercarle un pretendente che potrà sposarla.

Ramon, che si sente responsabile per tutto ciò che è accaduto a Felipe, andrà da lui per annunciargli che lascerà la città. L'avvocato non prenderà bene tale gesto e con fare minaccioso gli punterà contro delle forbici.

Importante sarà l'intervento di Augustina, che interverrà nella diatriba e salverà il povero Ramon dalla furia dell'Alvarez Hermoso.

Anticipazioni dal 25 al 31 maggio: Genoveva è ricercata da un uomo misterioso

Secondo le anticipazioni di Una Vita dal 25 al 31 maggio, Genoveva verrà rilasciata anche se tutti i problemi non saranno risolti.

I coniugi Alday temeranno che le indagini avviate da Mendez possano richiamare tutte le attenzioni dei detrattori della donna. Intanto Telmo lascerà effettivamente Acacias e Lucia si fingerà indifferente alla sua partenza. Nello stesso tempo la donna dovrà fare i conti con Eduardo, che vorrà trascorrere con lei dei momenti d'intimità.

Carmen sarà certa dell'innocenza di Ramon, per questo cercherà di stargli vicino. Intanto Bellita organizzerà un incontro tra Cinta e uno spasimante di nome Alberto, ma l'appuntamento andrà male in quanto il ragazzo si rivelerà molto noioso. Emilio osserverà la scena molto contento. Infine ad Acacias farà la sua comparsa Ariza, un uomo misterioso che cercherà Genoveva.