Si rinnova l'appuntamento con la celebre telenovela Una vita, in programma su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 dal lunedì al venerdì. Nelle puntate che i telespettatori seguiranno la prossima settimana, il new entry Eduardo Torralba (Paco Mora) dopo aver visto Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) parlare con Telmo Martinez (Dani Tatay) non reagirà affatto bene. Il malvagio uomo su tutte le furie arriverà ad impedire alla moglie di continuare ad incontrare l’ex prelato di Acacias 38, facendole presente che se non rispetterà la sua volontà le conseguenze saranno terribili. Al centro dell’attenzione ci sarà anche Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), che ancora disperato per aver perso la moglie Celia (Inés Aldea) si rifugerà nell'alcool.

Una Vita: il Torralba affronta il Martinez, Cinta colta in flagrante da Arantxa

Le trame di Una Vita da domenica 17 a venerdì 22 maggio 2020, anticipano che Telmo farà sapere ad Ursula di avere il sospetto di poter essere il vero padre di Mateo. Intanto Eduardo intimorito dall'idea che l’ex prelato possa rovinare il suo matrimonio, lo affronterà e gli dirà di stare lontano da sua moglie e da suo figlio. Allo stesso tempo Genoveva riceverà una lettera dalla sua amica Marlen, che le farà sapere che i soldi sono giunti a destinazione. La moglie di Samuel inoltre, ascolterà i consigli di Carmen con l’intento di farsi accettare una volta per tutte dalle altre donne del quartiere. Liberto inviterà Susana a fare pace con Lolita, invece Bellita e Josè Miguel si rivolgeranno ad uno sciamano per far cacciare il fantasma di Celia dal loro appartamento.

Cinta, Fabiana e Marcelina, parleranno del flamenco e Arantxa si domanderà per quale motivo la giovane Dominguez incontra spesso le domestiche. Ramon e Carmen si avvicineranno sempre di più, mentre Telmo esigerà di sapere da Lucia se Mateo è veramente suo figlio: la ricca ereditiera oltre a smentire la tesi dell’ex prelato gli chiederà di lasciarla in pace.

Susana accetterà di riconciliarsi con Lolita, ma alla sola condizione che le rivolgerà le dovute scuse. Il Palacios chiederà a Carmen di metterlo al corrente di ogni movimento di Felipe, invece Arantxa sorprenderà Cinta in procinto di fare un’uscita notturna.

Eduardo minaccia Lucia, Ursula invita Telmo a lasciare Acacias 38

Felicia ed Emilio si preoccuperanno dopo aver visto Camino in crisi. Genoveva dopo aver chiarito con Susana e Rosina verrà sorpresa tra le braccia del marito Samuel dai vicini di Acacias 38, per essersi dimenticata di chiudere una finestra. Stufa di mentire, la Alvarado farà sapere ad Ursula che i reali genitori di Mateo sono lei e Telmo. Cinta ingannerà Arantxa dicendole di essere corteggiata da un ragazzo basco. Inoltre, la Dominguez chiederà a Jacinto di intercettare per lei una missiva per il padre proveniente dal collegio. Eduardo minaccerà la moglie vietandole di continuare a vedere il Martinez, invece l’Alvarez Hermoso si rifiuterà di parlare con Liberto cacciandolo in un malo modo dalla sua abitazione.

Le pessime condizioni dell’avvocato preoccuperanno parecchio Ramon, al tal punto che ordinerà ad Emilio di non vendere più bevande alcoliche al suo vecchio amico. Infine, Ursula inviterà Telmo ad abbandonare Acacias 38 per il bene di Lucia e di Mateo dandogli dei biglietti per l’isola de La Palma.