Continuano le appassionanti vicende di alcune famiglie sullo sfondo di un ricco quartiere madrileno durante il 20-esimo secolo. La protagonista assoluta di Una vita sarà Genoveva Salmeron (Clara Garrido) entrata nella soap opera dopo il salto temporale di 10 anni. La donna vivacizzerà non poco la vita tranquilla del quartiere, grazie al suo comportamento ritenuto troppo moderno per quei tempi. Gli spoiler spagnoli svelano che la vedova di Samuel Alday (Juan Gareda) architetterà una truffa ai danni della famiglia Palacios, se non venisse scoperta da Lolita Casado (Rebeca Alemany). La donna dimostrerà di avere un carattere forte, tanto da prenderla a sberle in mezzo alla strada dopo aver truffato Antonito Palacios (Alvaro Quintana).

Una Vita: Genoveva giura vendetta contro i vicini

Le anticipazioni della soap opera iberica svelano che tutto avrà inizio quando Samuel verrà ucciso durante un agguato da parte dei sicari di Cristobal, l'ex amante della moglie per la quale nutriva una vera ossessione. Genoveva scomparirà per qualche tempo da Acacias 38 dopo aver accompagnato l'Alday nell'aldilà. Poi la donna farà ritorno insieme ad un altro compagno, un certo Alfredo Bryce. La Salmeron, a questo punto, assumerà a tutti gli affetti il ruolo della nuova darklady, tanto da organizzare un piano di vendetta nei confronti dei vicini. Genoveva, infatti, incolperà gli abitanti del quartiere di aver contribuito alla morte dell'Alday. Per questo motivo, si farà aiutare dal marito per rovinare finanziariamente i residenti del vecchio condominio madrileno.

La Salmeron seduce e truffa Antonito

Dalle trame di Una Vita, in onda prossimamente su Canale 5, si evince che la Salmeron punterà la sua prossima vittima. La scelta ricadrà su Antonio, tanto da tentare di farlo cadere tra le sue braccia. Ma il figlio di Ramon resisterà al fascino di Genoveva, sebbene sottoscriva un contratto per versare i suoi risparmi in una fantomatica banca americana.

Ben presto, il Palacios capirà di essere stato ingannato, ma sarà troppo tardi per tornare indietro. Dall'altro canto, Lolita si arrabbierà moltissimo quando apprenderà che suo marito è caduto nella trappola dell'affascinante vedova di Samuel. Per questo motivo, la donna non esiterà ad affrontarla a muso duro in mezzo alla strada.

Lolita schiaffeggia la vedova di Samuel in mezzo alla strada

Durante lo scontro, la Casado prenderà a schiaffi la Salmeron, accusandola di aver tentato di sedurre il suo sposo. Inoltre, la riterrà colpevole della caduta in disgrazia della sua famiglia. I vicini, a questo punto, cominceranno ad urlarle contro tutto il loro disprezzo per aver organizzato una vendetta diabolica nei confronti dei Palacios, rei di non aver mosso un dito per impedire la morte dell'Alday. Per finire, Lolita non si farà mettere i piedi in testa, tanto da voler rientrare in possesso della sua latteria, nonostante i guai provocati della vedova di Samuel.