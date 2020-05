Negli episodi di Una vita, che andranno in onda dal 25 al 31 maggio, assisteremo all'arrivo di un nuovo protagonista. Stiamo parlando di Ariza, il quale dirà di essere alla ricerca di Genoveva. Quando la moglie di Samuel apprenderà la notizia non potrà fare a meno di mostrarsi profondamente turbata. Lucia, invece, sarà sempre più infelice al fianco di Eduardo.

Quest'ultimo, inoltre, si renderà protagonista di un severo rimprovero nei confronti di Mateo, il quale si mostrerà molto triste per la partenza di Telmo. Lucia non esiterà a schierarsi dalla parte del ragazzo. Bellita, invece, continuerà a ricercare l'uomo ideale per sua figlia Cinta.

Mateo soffre per la partenza di Telmo

Telmo ha deciso di partire, così come trapelato dalle puntate precedenti al 25 maggio. In quelle che andranno in onda fino al 31 maggio vedremo che alcuni protagonisti di Una Vita rimarranno molto delusi da questa decisione. Il più provato sarà sicuramente Mateo. Il ragazzino, infatti, si mostrerà molto triste, al punto da avere uno sfogo mentre sarà a casa. Eduardo, però, non gradirà affatto il comportamento del giovane, pertanto, lo sgriderà pesantemente. Lucia non potrà fare a meno di intervenire e di schierarsi in difesa di suo figlio. Su di un altro versante, invece, vedremo che Ramon deciderà di rimanere ad Acacias. Lolita e Antonito apprenderanno da Carmen dello strano atteggiamento di Ramon.

Una Vita: Cinta rifiuta Alberto

Ad ogni modo, il motivo principale per il quale quest'ultimo deciderà di non andare più via sarà per stare vicino a Felipe. Le condizioni economiche dell'avvocato saranno sempre più disastrose, proprio per tale ragione, il protagonista avrà bisogno del sostegno di tutte le persone care.

Nel frattempo, Bellita continuerà a proporre a sua figlia dei papabili mariti. Cinta, però, sarà molto contrariata e troverà difetti in ognuno di essi. Il primo pretendente si chiamerà Alberto, il quale verrà reputato da Cinta come l'uomo più noioso della storia. Il quartiere di Acacias, intanto, verrà sconquassato dall'arrivo di un uomo misterioso.

Spoiler al 31 maggio: l'arrivo di Ariza

Il nome del nuovo arrivato è Ariza, il quale chiederà subito agli abitanti se conoscono Genoveva. Carmen accoglierà l'uomo e non esiterà a comunicare la notizia alla moglie di Samuel. Nel momento in cui quest'ultima scoprirà che Ariza è tornato a cercarla andrà in panico. L'Alday subito si renderà conto del turbamento di sua moglie, per questo le chiederà delle spiegazioni. La fanciulla, però, sarà alquanto reticente e tergiverserà sulla vicenda. Gradualmente, poi, vedremo che Felipe si accingerà a prendere possesso della sua vita e a rialzarsi.