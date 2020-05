Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 31 maggio a venerdì 5 giugno ci saranno importanti novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Telmo Martinez tornerà nuovamente ad Acacias 38 e avrà svolto delle indagini in cui scoprirà che Mateo è suo figlio. L'ex parrocco andrà da Lucia Alvarado e pretenderà che la donna gli confessi tutta la verità.

Felipe deciderà di riprendersi e voltare pagina dopo la morte della moglie

Samuel Alday e sua moglie andranno ad una serata all'opera e verranno osservati da un misterioso uomo che poi si rivelerà essere Ariza, una vecchia conoscenza dei coniugi.

Invece, Bellita Del Campo presenterà a sua figlia Cinta un nuovo pretendente. La ragazza inizialmente non vorrà sapere niente di quest'incontro però poi resterà affascinata da Norberto, figlio dell'ambasciatore messicano. Per quanto riguarda Felipe riceverà una nuova proposta di lavoro che sembrerebbe intenzionato ad accettare per voltare finalmente pagina dopo la morte di sua moglie Celia.

Successivamente, l'ex sacerdote dopo qualche giorno lontano da Acacias tornerà nel suo paesino e la Alvarado non riuscirà a nascondere la felicità per il ritorno del suo ex fidanzato. Il Martinez, però, informerà prontamente Lucia che in questo periodo ha fatto diverse investigazioni su di lei ed è certo che il piccolo Mateo sia suo figlio.

Quindi, Telmo chiederà alla donna di confessargli tutta la verità.

Lucia confesserà al Martinez che Mateo è suo figlio

Poco dopo, Norberto e Cinta decideranno di trascorrere la serata a teatro, però a fine spettacolo il ragazzo cercherà di provarci con la giovane che di tutta risposta lo colpirà al volto.

Nel frattempo Genoveva cercherà di nascondere a suo marito che Ariza è arrivato nel quartiere, ma il suo intento fallirà miseramente.

Successivamente, l'avvocato Alvarez-Hermoso scoprirà che dietro la nuova offerta lavorativa ci sarà Ramon e si scontrerà con lui. Invece, Lucia confesserà all'ex sacerdote che Mateo è suo figlio e spiegherà anche che suo marito Eduardo è sempre stato al corrente della verità.

Ariza minaccerà i coniugi Alday ed esigerà che si mettano in contatto con il senatore Ojeda, altrimenti rivelerà a Cabrera la loro nuova residenza.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità sulla soap opera una Una vita. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere gli ultimi episodi trasmessi da Canale 5, potrà recuperarli mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.