Uno storico protagonista della soap opera Una vita nei prossimi appuntamenti italiani farà i conti con uno spiacevole imprevisto. Si tratta di Antonito Palacios (Alvaro Quintana), che nel capitolo numero 1.007 apprenderà di dover svolgere obbligatoriamente il servizio militare in Africa. Per sfuggire da morte certa, il primogenito di Ramon sarà addirittura disposto ad abbandonare Acacias 38 al fianco della moglie Lolita Casado (Rebeca Alemany).

Una Vita, spoiler: Ramon si innamora di Carmen, Antonito riceve una lettera

Negli episodi andati in onda in Spagna lo scorso anno e che debutteranno su Canale 5 tra qualche settimana, i Palacios riceveranno una tremenda notizia.

Tutto comincerà quando Ramon sarà in procinto di mettere al corrente i suoi familiari della relazione sentimentale intrapresa con la domestica Carmen. Il ricco borghese non riuscirà a far sapere ai suoi cari di essersi innamorato, poiché Antonito nello stesso istante entrerà in possesso di una lettera indirizzata a lui. Quest’ultimo rimarrà senza parole quando verrà a conoscenza che i governanti hanno scelto di includere nell’esercito militare anche i benestanti, per trattarli alla stessa maniera degli abitanti meno privilegiati. Il primogenito del Palacios terrorizzato all’idea di dover rischiare la vita in Marocco, in un primo momento chiederà al padre di non farne parola con Lolita. Inoltre Antonito esigerà che Ramon si servi delle sue conoscenze per cambiare il suo destino.

Il primogenito del Palacios costretto a partire, Lolita non vuole fuggire

A questo punto il marito della Casado metterà in guardia anche Emilio Pasamar, facendogli sapere di poter intraprendere la carriera militare. Purtroppo il vedovo di Trini dopo essersi confrontato con Felipe e Liberto non riuscirà a trovare nessuna soluzione per impedire al figlio di arruolarsi nell’esercito, dal momento che la legge escluderà dall’adempimento dell’ordine soltanto i benestanti con problemi di salute o quelli diventati genitori di recente.

Antonito quindi non avrà altra scelta che confessare la verità a Lolita: quest'ultima cadrà subito in preda alla disperazione totale non appena si renderà conto che il suo amato starà lontano da lei per ben tre anni. Inoltre l’ex inserviente non riuscirà a stare tranquilla per la sorte toccata all’uomo che ha sposato, per il fatto che sarà sempre in pericolo al fronte africano.

Il fratello di Maria Luisa, deciso a rimanere con Lolita, le proporrà di trasferirsi in America con lui, per rifarsi una nuova vita. La Casado non approverà affatto la scelta del marito per non farlo accusare di alto tradimento, avendo anche la certezza che lei, così, diventerebbe una latitante a tutti gli effetti dandosi alla fuga.