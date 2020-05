Le vicende della soap opera Una vita, ambientata ad Acacias 38 e caratterizzata da numerosi colpi di scena, continuano a suscitare la curiosità dei telespettatori. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 prossimamente svelano che tornerà il sereno tra due storici protagonisti. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che, dopo aver appreso com’è avvenuta veramente la morte di sua moglie Celia (Ines Aldea), perdonerà Ramon Palacios (Juanma Navas). L’avvocato, dopo aver chiarito qualsiasi divergenza con il suo vecchio amico, sarà in pensiero per Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), insieme a Telmo Martinez (Dani Tatay).

A turbare Felipe e l’ex sacerdote saranno le gravi condizioni di salute della ricca ereditiera, che apprenderà dai medici di avere poco tempo da vivere a causa di una malattia incurabile.

Una Vita, spoiler: Ramon rivela la verità a Felipe sulla morte di Celia e Trini

Nelle puntate che sono state trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE lo scorso anno e che il pubblico italiano vedrà tra qualche settimana, Ramon troverà finalmente il coraggio di dire la verità. Tutto comincerà quando il ricco borghese dimostrerà la sua innocenza nel bel mezzo di un nuovo scontro con Felipe, che sarà sempre più convinto che sua moglie Celia sia morta a causa dell'ex detenuto. Stufo di essere considerato un assassino, il Palacios farà sapere all’Alvarez Hermoso che la sua dolce metà dopo aver subito l’ennesimo aborto perse il senno della ragione.

Il padre di Antonito inoltre rivelerà all’avvocato che la commerciante di tinte per capelli prima di perdere la vita gli disse di aver ucciso Trini, sia perché credeva fosse la colpevole della perdita del bambino che portava in grembo, e per il fatto che non la reputava adatta per crescere Milagros.

A questo punto Felipe verrà a conoscenza che la sua compianta moglie esalò l’ultimo respiro cadendo dalla finestra dell’appartamento del suo vecchio amico, dopo aver tentato di rapire la nuova erede dei Palacios. L’Alvarez Hermoso, seppur in un primo momento rimarrà spiazzato dalle parole pronunciate da Ramon, successivamente inizierà a crederlo.

L’avvocato soprattutto si renderà conto di aver sbagliato a dubitare del Palacios, quando la tata Fulgencia confermerà la stessa versione dell'uomo. Quest’ultima rivelerà a Felipe che sua moglie nel corso delle settimane precedenti al suo decesso iniziò a mostrare dei segnali di forte squilibrio mentale, al tal punto che la sorprese intenta ad allattare Milagros.

Il Palacios e l’Alvarez Hermoso si riconciliano, Lucia ha un tumore

Ramon, pur non avendo ricevuto le dovute scuse dal suo vecchio amico, organizzerà una messa per onorare Celia e Trini, a cui prenderà parte proprio Felipe e altri cittadini di Acacias 38. L’Alvarez Hermoso, dopo aver ascoltato un commovente discorso del Palacios, farà sapere a tutti coloro che saranno presenti di essersi ricreduto sul conto del borghese.

In particolare Felipe nella piazza principale del quartiere prenderà le difese del padre di Maria Luisa, e annuncerà che la sua sposa si è tolta la vita di sua volontà. Finalmente l’avvocato la smetterà di essere freddo nei confronti di Ramon, visto che metterà un punto alle loro incomprensioni dandogli un abbraccio e chiedendogli perdono. Purtroppo i due uomini non avranno molto da festeggiare per la loro riconciliazione, poiché l’Alvarez Hermoso si preoccuperà tanto per Lucia. Nello specifico, dopo aver appreso che la ricca ereditiera ha un tumore ai polmoni, il vedovo di Celia inviterà tutti i cittadini a pregare. Infine Telmo oltre a soffrire per la sua amata farà i conti con i pettegolezzi degli abitanti, che parleranno male di lui per averlo visto parecchio tempo in ospedale al fianco della Alvarado.