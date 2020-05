Presto i fan italiani della soap opera Una vita sentiranno parlare di uno storico personaggio femminile difficile da dimenticare, per la sua immensa crudeltà. Si tratta di Cayetana Sotelo Ruz, che ricomparirà nella vita dell’acerrima nemica Ursula Dicenta. In realtà gli spoiler spagnoli anticipano che quest’ultima confonderà Genoveva Salmeron per la sua ex padrona, e si tratterà di una vera e propria allucinazione. L’anziana governante infatti sarà convinta di vedere in tutte le strade del quartiere la figlia di Fabiana Aguado in carne ed ossa, a causa della sua instabilità mentale.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Ursula, terrorizzata dall’idea che Cayetana sia tornata ad Acacias 38, per vendicarsi di lei sfogherà la sua rabbia contro Genoveva.

Per fortuna quest’ultima sfuggirà alla morte grazie al suo nuovo marito Felipe Alvarez Hermoso, ma si ritroverà con un braccio ferito.

Una Vita, spoiler: Genoveva e Ursula si alleano

Negli episodi di Una Vita già trasmessi in Spagna lo scorso anno e che i telespettatori italiani vedranno su Canale 5 tra qualche settimana, Telmo dopo il decesso di Lucia metterà la parola fine al suo rapporto con Ursula. Quest’ultima verrà rinnegata dall’ex prelato per avergli svelato di essere l’assassina di Eduardo Torralba. A questo punto il Martinez se ne andrà via da Acacias 38 in compagnia del figlio Mateo, per mantenere la promessa fatta alla Alvarado. La Dicenta anche se non avrà alcun timore di poter finire in prigione verrà sfrattata dai familiari del defunto Eduardo, e si rifugerà nella dimora in cui viveva con l’ex marito Jaime Alday.

Non tarderà molto tempo per vedere Genoveva ritornare nel quartiere iberico: quest’ultima quando sorprenderà Ursula all’interno dell’abitazione che condivideva con Samuel le darà il consenso per rimanere. La Salmeron stringerà una diabolica alleanza con l’anziana governante con l’obiettivo di farla pagare a tutti i cittadini del paese, per non aver aiutato lei e il suo defunto marito in passato.

La Dicenta invece si servirà della complicità della vedova dell’Alday, per riavere il pieno controllo di Acacias 38. Con il passare dei giorni Ursula diventerà ingombrante per la Salmeron, soprattutto quando quest’ultima riuscirà a strappare Felipe dalle braccia di Marcia.

La Dicenta convinta di vedere Cayetana, la Salmeron salvata da Felipe

La Dicenta perderà il senno, non appena diventerà la nemica di Genoveva a tutti gli effetti. Per colpa del suo evidente squilibrio mentale, Ursula scambierà la vedova dell’Alday per la defunta Cayetana Sotelo Ruz, il cui corpo non venne mai ritrovato. Le condizioni di salute dell'ex istruttrice si aggraveranno sempre di più al tal punto che ferirà gravemente Genoveva, con la certezza di aver attaccato la sua defunta padrona. L’anziana donna si scaglierà contro la Salmeron, non appena le comunicherà di averla licenziata. Fortunatamente la situazione non prenderà una piega tragica grazie all’intervento provvidenziale di Felipe, che riuscirà a salvare la sua amata.

In seguito l’ex istruttrice troverà il coraggio di smascherare la Salmeron agli occhi dell’avvocato, facendogli sapere che il figlio che aspetta la donna che ha sposato non è suo. A questo punto Genoveva architetterà uno dei suoi crudeli piani con la complicità del falso Santiago, per mettere fuori gioco la sua ex alleata in modo definitivo. La Dicenta dopo aver ricevuto uno sparo da Israel esalerà l’ultimo respiro per mano della Salmeron, che la ucciderà con un pugnale. Il corpo senza vita di Ursula verrà ritrovato in una pozza di sangue, ma la storica darklady prima di chiudere per sempre gli occhi si ricorderà sia delle persone che ha amato e dei suoi nemici.