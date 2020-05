Nella soap opera Una vita le sorprese non mancano mai. Gli spoiler spagnoli degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) si ritroverà senza un posto in cui vivere. L’ex istruttrice farà i conti con lo spiacevole imprevisto quando Telmo Martinez (Dani Tatay) e Mateo Torralba (Adrian Hernandez) lasceranno Acacias 38.

A far finire l’anziana donna per strada saranno i parenti del defunto Eduardo che si impossesseranno dell’appartamento condiviso dall'uomo con Lucia Alvarado. Dopo essersi rifiutata di lavorare nella pensione di Fabiana a causa del suo orgoglio, la storica protagonista della telenovela sembrerà trovare la soluzione.

In particolare Ursula si rifugerà in modo abusivo nell'abitazione di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), quando apprenderà che la donna è sparita.

Una Vita, spoiler: Ursula confessa a Telmo di aver ucciso Eduardo

Il pubblico italiano, nelle puntate che debutteranno su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione, dirà addio a Lucia che esalerà l’ultimo respiro tra le braccia di Telmo. Prima di morire a causa di un cancro ai polmoni, la Alvarado nominerà il Martinez come tutore legale di loro figlio. A questo punto l’ex parroco di Acacias 38 uscirà allo scoperto facendo sapere a tutti gli abitanti di essere il padre biologico del piccolo Mateo.

In seguito Telmo farà una scoperta sconvolgente, non appena annuncerà ad Ursula che a breve lascerà il quartiere iberico con il suo erede.

Quest’ultima, stanca di nascondere la verità, manifesterà la sua delusione nei confronti dell'ex sacerdote per non averla inclusa nel suo viaggio. Quando l’ex istruttrice gli dirà di aver fatto il possibile per vederlo felice al fianco della sua amata, il Martinez la metterà alle strette. L'ex prelato rimarrà senza parole nell’istante in cui Ursula ammetterà di aver causato il decesso di Eduardo Torralba facendogli ingerire del veleno.

La partenza del Martinez e Mateo, la Dicenta si rifugia nell’abitazione di Genoveva

Il Martinez, quando verrà a conoscenza del delitto di cui si è macchiata la Dicenta, pur non denunciandola le chiederà di non cercare lui e suo figlio quando non si troveranno più ad Acacias 38. A seguito della partenza dell’ex parroco e di Mateo, l’anziana donna non avrà altra scelta oltre a quella di lasciare la casa che apparteneva a Lucia.

Scendendo nel dettaglio, i parenti del defunto Eduardo, per delle questioni ereditarie, non ci penseranno due volte a sfrattare la Dicenta. Quest’ultima, non avendo più un posto dove stare, cercherà di trovarsi un nuovo lavoro senza riuscirci, visto che soltanto Fabiana vorrà assumerla nella sua pensione. Nonostante ciò Ursula respingerà l’aiuto della Aguado, ma quando apprenderà che la sua conoscente darà a Carmen l’incarico che voleva affidarle, farà un passo indietro. Ormai sarà troppo tardi: infatti all’ex istruttrice non resterà che trascorrere le sue intere giornate per strada.

Successivamente Ursula coglierà l’occasione al volo quando ad Acacias 38 non ci sarà alcuna traccia di Genoveva, appena rimasta vedova.

Per la precisione, la storica darklady dello sceneggiato approfitterà di una distrazione del portinaio Jacinto per entrare in possesso delle chiavi dell’appartamento della Salmeron. Il gesto fatto da Ursula non passerà di certo inosservato alle vicine Rosina e Casilda che si insospettiranno dopo aver sentito dei rumori. Quest’ultima e la madre di Leonor però non metteranno piede nella dimora degli Alday a causa di Liberto, che le farà desistere dal loro intento.