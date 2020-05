Importanti novità accadranno nella soap opera ibericain onda a maggio in Spagna. Le trame spagnole di Una vita, svelano che nelle puntate dal 4 al 8 maggio, Laura deporrà al processo contro Genoveva Salmeron. Qui, la serva accuserà Felipe Alvarez Hermoso di aver tradito la moglie. Nel frattempo, Camino Pasamar apprenderà che suo marito Ildefonso non può avere figli.

Una Vita: Laura accusa Felipe di infedeltà durante il processo contro Genoveva

Le anticipazioni di 'Acacias 38', questo il nome originale della soap opera, in programma da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, rivelano che Felicia si recherà a far visita a Marcos.

Qui, quest'ultimo chiederà alla Pasamar di uscire a cena insieme, se la donna non gli chiedesse ancora del tempo. In tribunale, Laura metterà Felipe in una brutta posizione, quanto lo accuserà di essere stato infedele a Genoveva. Bellita, invece, deciderà di rimanere ad Acacias 38, mentre Armando scoprirà che Jacques ha intenzione di fingere un interesse per Casilda per riprendersi il suo gioiello. Nel frattempo in tutta Acacias 38 si vivrà un clima teso a causa del verdetto sul processo della Salmeron.

A tal proposito, l'Alvarez Hermoso continuerà a macchiare la sua immagine, quando sarà visto litigare furiosamente con la sua serva. Più tardi, l'uomo scoprirà che il commissario Mendez ha capito quale strategia sta usando Velasco con Laura.

In tribunale, Genoveva passerà da vittima mentre Felipe come un despota. Bellita e Jose, invece, si giureranno amore eterno. Più tardi, i Dominguez riceveranno una lettera da Cinta che li rassicurerà dell'inizio del suo tour.

Mendez, invece, cercherà di convincere Laura a ritrattare la sua deposizione. Dopodiché, il commissario avrà la certezza che la serve sia stata manipolata da Velasco. Infine, Antonito e Ramon diventeranno rivali in un dibattito politico.

Camino scopre che il marito è sterile, Marcos assume Soledad

Dagli spoiler di Una Vita, in onda ad inizio maggio in Spagna, si evince che Armando confesserà a Casilda che le avance di Jacques sono finalizzate alla ricerca di un gioiello, che nasconde un microfilm per la pace nel mondo.

Marcos, invece, assumerà Soledad come cameriera mentre Genoveva scoprirà che Felipe ha deciso di testimoniare. Una testimonianza, che riuscirà a mettere alcuni dubbi in testa al giudice sull'innocenza della Salmeron. Camino, invece, apprenderà che suo marito sterile a causa di un incidente in guerra. Bellita, intanto, detterà alcune regole per la gestione della casa, mentre Servante riuscirà fare un duplicato del gioiello, sebbene i servi non vogliono che l'uomo lo consegni a Jacques. Infine, Velasco riuscirà a mettere Felipe con le spalle al muro, tanto che le speranze di vittoria al processo si ridurranno al minimo.