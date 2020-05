Dalla Spagna sopraggiungono interessanti colpi di scena riguardanti la seguitissima soap opera Una vita. Prossimamente assisteremo a una svolta inaspettata che riguarderà Samuel Alday e sua moglie Genoveva Salmeron. I due coniugi si ritroveranno in serio pericolo dapprima per colpa di Ariza e successivamente per l'arrivo dell'ex protettore e amante di Genoveva. L'ex marito di Blanca si vedrà costretto a commettere un furto nella bottega di Lolita. Purtroppo per Samuel le cose non fileranno lisce come l'olio.

Anticipazioni Una Vita, Samuel minacciato da Azira

Prossimamente nella soap opera iberica i telespettatori avranno modo di far conoscenza con una serie di nuovi personaggi tra cui Azira, ovvero colui che porterà scompiglio nella vita di Samuel e Genoveva.

L'uomo giungerà al villaggio e riuscirà a mettere l'Alday alle strette, costringendolo a farlo entrare in affari con il senatore Ojeda - Tapia. Onde impedire ad Azira di mettersi in contatto con il pericoloso Cristobal Cabrera, e quindi di proteggere sua moglie, Samuel acconsentirà a presentarlo al senatore. Dopo aver corrotto quest'ultimo facendosi dare una grossa somma di denaro, Azira fuggirà con i soldi e sparirà nel nulla. Quest'azione farà inevitabilmente imbufalire il senatore Ojeda - Tapia, il quale pretenderà da Samuel la restituzione del denaro. Non avendo a disposizione la somma richiesta, il fratello di Diego non avrà altra scelta se non darsi da fare per restituire i soldi.

Samuel si farà prestare ben 3mila pesetas da Liberto, il quale è consapevole che non riceverà l'approvazione di Rosina.

Successivamente Azira verrà ritrovato privo di vita e questa vicenda farà tirare un sospiro di sollievo ai coniugi Alday - Salmeron, ma i problemi saranno ben lungi dall'essere finiti.

Spoiler Una Vita: Samuel diventa un ladro e ruba dei soldi

Un'altra minaccia avanzerà imperterrita verso Acacias 38 e questa volta si tratterà dell'ex protettore e amante di Genoveva, Cristobal.

Infatti Marlen, tramite una lettera, comunicherà alla Salmeron che gli scagnozzi del suo ex sono venuti a conoscenza del luogo in cui lei abita. La donna, impaurita, andrà a nascondersi all'interno di una pensione e non si farà vedere in giro per le vie del quartiere per un bel po' di tempo. Al fine di proteggere la sua signora, Samuel deciderà di scappare insieme a lei lontano da Acacias, ma necessiterà di un'ulteriore somma di denaro.

Ancora una volta il gioielliere si rivolgerà a Liberto, ma stavolta non si vedrà concedere il prestito. Soltanto Lucia gli concederà una piccola somma di denaro, ma all'Alday ciò non basterà.

Disperato, il fratello di Diego deciderà di commettere un furto e prenderà di mira la bottega di Lolita. L'Alday entrerà nel negozio di alimentari e metterà mano all'incasso che sarebbe dovuto servire per la ristrutturazione di una chiesa. Peccato che l'uomo verrà intravisto da Susana, la quale si precipiterà subito a informare la proprietaria della "Sueno de Cabrahigo" del furto avvenuto.