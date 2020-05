Sono passati pochi giorni da quando a Uomini e donne è andata in scena la litigiosa separazione tra Enzo Capo e Pamela Barretta. I due protagonisti del Trono Over si sono detti addio dopo una serie di incomprensioni e il cavaliere è arrivato al punto da far recapitare alla ex dei suoi vestiti che aveva in casa, lasciandola in lacrime. Nonostante questo gesto poco lusinghiero che ha fatto il napoletano, la dama sembrerebbe ancora innamorata: risale a poche ore fa, infatti, una Instagram Stories della pugliese in cui è citato il celebre brano "Potremmo ritornare" di Tiziano Ferro.

Pamela, lasciata da Enzo a Uomini e Donne, non si arrende

La storia d'amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta è iniziata lo scorso inverno negli studi di Uomini e Donne: i due, dopo un'iniziale incertezza soprattutto da parte di lui, hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere. Quando è cominciato il periodo di quarantena, però, la dama del Trono Over ha manifestato parecchia insofferenza sui social network: nel giro di un paio di settimane, infatti, la coppia è scoppiata e si è ricongiunta con palesi messaggi apparsi sui rispettivi account Instagram.

Da quando il dating-show Mediaset è tornato alla sua formula originale (ovvero quella studio, ma senza pubblico), il napoletano e l'ex compagna hanno accettato l'invito della redazione per spiegare cosa è realmente successo tra loro negli ultimi tempi.

La scorsa settimana, infatti, il cavaliere e la pugliese sono stati ospiti di un paio di puntate ed hanno raccontato nei dettagli perché si sono lasciati e se ci sono speranze per un eventuale ed ennesimo ritorno di fiamma.

La dedica di Pamela all'ex

A confermare l'intenzione di Enzo di non voler stare più con Pamela, è stato un gesto che ha fatto davanti alle telecamere di Canale 5 non molti giorni fa.

Avvalendosi dell'aiuto di Gianni Sperti, il cavaliere di Uomini e Donne ha fatto recapitare all'ex compagna una busta piena di vestiti che aveva lasciato a casa sua prima dell'inizio della quarantena.

La Barretta non è riuscita a trattenere le lacrime quando le sono stati ridati i suoi abiti, soprattutto perché si è resa conto che la sua storia d'amore era davvero giunta al capolinea.

Nonostante tra lei e Capo sia finita in malo modo, la dama del Trono Over non smette di sperare in un riavvicinamento. Sul profilo Instagram della pugliese, infatti, nelle scorse ore è stata pubblicata una canzone molto romantica che sembra rivolta proprio alla situazione delicata che sta vivendo: "Potremmo ritornare" di Tiziano Ferro.

Il silenzio di Pamela su IG prima del ritorno a Uomini e Donne

Che nelle intenzioni della Barretta ci sia quella di ricucire il rapporto con Capo, è stata lei stessa a confessarlo quando Maria De Filippi gliel'ha chiesto davanti alle telecamere. È Enzo, infatti, per ora a non volerne sapere di dare un'altra possibilità alla donna che sembra avergli mancato di rispetto più volte nei mesi scorsi facendo complimenti ad altri uomini piacenti.

Oggi, domenica 10 maggio, Pamela ha fatto una diretta su Instagram per chiacchierare con i suoi followers ma, tra le tante risposte che ha dato, nessuna è stata rivelatrice circa la sua attuale situazione sentimentale.

La dama del Trono Over si è limitata a dire che sta meglio dopo la rottura con compagno, ma quando qualcuno le ha chiesto se è successo qualcosa di positivo o negativo dopo l'ultima registrazione di Uomini e Donne, la pugliese ha detto: "Non posso rispondervi".

Il silenzio stampa che ha sposato la donna, però, potrebbe essere la causa di un accordo che ha con la redazione del dating-show per evitare che trapelino anticipazioni sulle puntate che ancora non sono andate in onda in yv e alle quali lei e l'ex hanno partecipato.