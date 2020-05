Novità in arrivo a Uomini e donne. Gli spoiler rivelano che nella puntata in onda oggi, 13 maggio, Alessandro Graziani tornerà in studio nelle vesti di tronista. Nel filmato di anticipazioni trasmesso da Witty Tv si assiste al ritorno del pallavolista che, dopo aver rinunciato ad essere un corteggiatore di Giovanna Abate, rientrerà nel dating show in seguito alla richiesta di tre donne di conoscerlo.

Si tratterà di una versione "speciale" della formula classica del programma, poiché le corteggiatrici saranno tre signore del trono over. Sempre nella puntata odierna, ci sarà un nuovo incontro tra Giovanna e il misterioso Alchimista.

Il nuovo appuntamento con Uomini e Donne andrà in onda, come sempre, su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Alessandro Graziani torna a Uomini e Donne come tronista

La tronista Giovanna Abate ha quasi "costretto" il corteggiatore Alessandro a lasciare la trasmissione, nel momento in cui ha affermato: "Se andasse via non lo rincorrerei". È accaduto durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa lunedì 11 maggio quando il pubblico ha assistito all'uscita dallo studio del pallavolista genovese. Poco prima che questi andasse via, Roberta Di Padua ha chiesto una sedia perché interessata a conoscere il giovane: "Se Gemma frequenta Nicola che ha 26 anni possiamo farlo anche noi". Da questa affermazione sono poi partite le richieste di altre donne.

Stando agli spoiler relativi all'appuntamento del 13 maggio, il rientro in studio di Alessandro verrà anticipato da Maria De Filippi che spiegherà che il giovane tornerà in qualità di tronista poiché tre donne, alla fine della registrazione precedente, hanno chiesto alla redazione di poterlo conoscere.

Si verificherà, dunque, una sorta di mix tra le due versioni del trono classico e over.

Continua la conoscenza a Uomini e Donne tra Giovanna Abate e l'Alchimista

La tronista Giovanna Abate proseguirà nel suo percorso e incontrerà nuovamente il corteggiatore Alchimista che non ha mai visto in viso, poiché nascosto dietro la maschera di Salvador Dalì.

In attesa di capire quale sia l'identità del misterioso pretendente, nella puntata in onda oggi 13 maggio la giovane romana andrà ad incontrarlo in una stanza adiacente allo studio di Uomini e Donne.

L'Alchimista si vedrà di spalle e perciò continuerà a non mostrare il volto né alla tronista né al pubblico. Se da una parte la giovane continuerà a portare avanti gli incontri con il misterioso pretendente, dall'altra si è già detta pronta a riaccogliere in studio Sammy Hassan perché intenzionata a conoscerlo meglio. Il giovane non ha ancora avuto modo di incontrare Giovanna da quando è iniziata la quarantena due mesi fa e i due si sono visti soltanto via Skype.