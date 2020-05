Nella puntata di giovedì 14 maggio 2020 di ''Vieni da me'', programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1, è stato ospitato il noto hair stylist Kikò Nalli. Dopo aver parlato del suo lavoro e del rapporto con l'ex moglie Tina Cipollari, l'ex gieffino romano si è focalizzato sulla sua relazione con Ambra Lombardo. In particolare, l'uomo ha voluto smentire ogni voce di presunta rottura con la bella professoressa siciliana, conosciuta all'interno della casa del Grande Fratello 16.

Le dichiarazioni di Kikò Nalli su Ambra Lombardo a 'Vieni da me'

Nel corso dell'intervista di oggi a Vieni da me, Kikò Nalli ha espresso la sua riguardo alle persone che accusano Ambra Lombardo di sfruttare la storia d'amore per ottenere più fama e visibilità.

Stando alle parole di Kikò, tali accuse sarebbero prive di ogni fondamento perché non si è mai considerato un personaggio famoso o ricco, ma semplicemente un uomo che ha avuto molta riconoscenza grazie alla sua professione di hair stylist. Dopodiché, Kikò ha chiarito una volta per tutte la sua attuale situazione con la bella ex gieffina trentaquattrenne: "Non ci vediamo per l'emergenza sanitaria causata dal virus, io sono a Roma e lei è a Milano. Non ci siamo mai lasciati". L'uomo ha poi spiegato che i rumors sulla sua presunta crisi con Ambra è soltanto pura invenzione. Più tardi, la Balivo ha chiamato Ambra in collegamento per chiederle come sta trascorrendo le sue giornate senza il suo compagno Kikò.

La bella professoressa ha replicato così: "Mi manca Kikò, mi mancano tutte le persone che amo". Infine, la Lombardo ha messo alle strette Kikò, chiedendogli: "Voglio sapere se si risposerà e avrà altri figli". La replica di Kikò è stata piuttosto vaga: "Mai dire mai nella vita, dobbiamo rivedere tante cose.

Se ne riparlerà a quattrocchi".

Kikò parla di Tina Cipollari: 'Credo di aver fatto un bel percorso'

Nel salotto di Vieni da me, Kikò Nalli ha parlato anche delle nozze con l'opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari dichiarando: "Credo e spero di aver fatto un bel percorso per i nostri figli e di continuare a farlo".

Poi l'ex gieffino ha espresso il suo parere sul ruolo di Tina come madre, ammettendo di vederla più matura perché molto più capace di mettere dei paletti ai figli, che non sempre sono facili da gestire. Infine, Kikò ha raccontato che non è stato semplice avere avuto accanto una donna famosa come Tina, ricordando un episodio particolare legato al suo lavoro. Il noto parrucchiere, ha infatti dichiarato che quando ha ricevuto un riconoscimento a Nizza, qualcuno lo ha screditato dicendo che aveva vinto solo perché era sposato con un personaggio televisivo e non per merito professionale.