Vivi e lascia vivere si appresta ad affrontare il finale di stagione. La serie record di ascolti, con protagonisti Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, proporrà l'undicesimo e il dodicesimo episodio giovedì 28 maggio, a partire dalle 21:25 su Rai 1. La puntata di aprirà con la famiglia di Laura Ruggero che si ritroverà in ospedale al capezzale di Giovanni, dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto. La Ruggero, però, avrà altri problemi da affrontare, tra cui un ricatto a cui verrà sottoposta e che vedrà coinvolta la sua attività.

Il finale di stagione: la famiglia di Laura al capezzale di Giovanni

Il finale di stagione di Vivi e lascia vivere si aprirà con l'episodio intitolato "La minaccia" e l'ansia dovuta al destino a cui dovrà incorrere Giovanni. Il ragazzo, infatti, è stato investito e la sua famiglia si ritroverà al completo in ospedale per stargli accanto in questo momento difficile. Toni Romani, invece, come aveva già annunciato a Laura nell'ultima puntata del 21 maggio, farà di tutto per nascondersi e far perdere le sue tracce. L'uomo, infatti, è stato accusato di aver commesso un delitto. Tuttavia verrà a conoscenza delle gravi condizioni di salute in cui riversa Giovanni, per questo motivo metterà in bilico la sua sorte pur di rivederlo: il Romani, infatti, considera il ragazzo come un figlio.

Il vero padre del ragazzo, Renato, lascerà Napoli e deciderà di ripartire. Laura, nel mentre, dovrà continuare ad affrontare dei problemi abbastanza gravi, infatti la donna verrà ricattata.

Laura Ruggero viene ricattata e rischia di perdere l'attività

Nell'ultimo episodio di Vivi e lasci vivere intitolato "L'addio", l'attività gastronomica di Laura e le sue amiche rischierà davvero grosso ritrovandosi sul filo del rasoio.

Infatti potrebbe sopravvivere e andare avanti solamente se venisse ceduta. Ovviamente le donne non vogliono che accada tutto ciò, per questo motivo si prodigheranno a trovare una soluzione. Tutte eccetto Laura: la Ruggero, infatti, è sotto ricatto e se non obbedirà a ciò che le è stato richiesto, la sua famiglia potrebbe incorrere a delle conseguenze gravissime.

La donna, infatti, teme che possa essere fatto del male ai suoi figli. Per questo motivo potrebbe decidere di lasciare da parte la sua attività e fare ciò che le è stato richiesto, ma la storia non finirà così. Un colpo di scena finale cambierà le sorti del futuro di Laura.

Per scoprire come andrà realmente a finire, l'appuntamento con il finale di stagione di Vivi e lascia vivere è per giovedì 28 maggio, alle 21:25, su Rai 1. La fiction è disponibile in contemporanea streaming, o in modalità on demand, sulla piattaforma RaiPlay.