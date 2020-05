Sul set di “Vivi e Lascia Vivere” l’attrice Orsetta De Rossi interpreta il ruolo di Lorenza, una donna che dopo essere rimasta vedova, sente la necessità di riprendere in mano la propria vita. Per questo motivo, ma anche per trovare sostegno, inizia a partecipare a delle sedute in un gruppo di ascolto, qui incontra Laura Ruggero (Elena Sofia Ricci). Le due donne divengono subito amiche ed insieme iniziano un nuovo percorso. Così Lorenza riesce a dare una svolta alla propria esistenza. A parlare di questo personaggio e soprattutto della fiction di Rai 1 che va in onda ogni giovedì in prima serata alle 21:30, è stata in un'intervista a Tv Serial la stessa attrice che impersona questo ruolo.

Orsetta De Rossi ha affermato di essere stata felicissima di essere stata scelta dal regista Pappi Corsicato per interpretare il ruolo di Lorenza. “Anche se il mio ruolo non è un grande ruolo, spero di poter esserci ancora qualora dovesse essere confermata la seconda stagione della fiction”, ha dichiarato infatti la De Rossi.

La fiction sta avendo molto successo

Lo sceneggiato sta riscuotendo un grande successo. Gli attori della soap non si aspettavano che raggiungesse uno share così alto: per questo, tutto il cast è molto soddisfatto dei grandi risultati che sta ottenendo. Puntata dopo puntata, Vivi e lascia vivere riesce sempre di più a sorprendere i suoi telespettatori. Vi è grande attesa, infatti, per gli episodi che andranno in onda questa sera.

Orsetta De Rossi ha dichiarato che è stato bello lavorare con tutto il cast del telefilm. Sul set vi era un clima molto gioioso soprattutto perché tra tutti gli attori vi era una grande stima, ma anche un grande affetto e bel rapporto di amicizia. La De Rossi, ha avuto la possibilità di recitare soprattutto con Elena Sofia Ricci, Teresa Saponangelo (alias Daniela), Iaia Forte (Marilù) e Bianca Nappi (Rosa).

Nell’intervista, la De Rossi ha sottolineato che per lei è stato un grande piacere lavorare con la bravissima collega Elena Sofia Ricci. “È sempre carinissima e disponibile, sempre attenta anche agli altri. È una donna corretta con la quale è molto piacevole lavorare”.

Tutti i personaggi dipendono da qualcuno

Orsetta De Rossi ha raccontato che tutti i personaggi di "Vivi e lascia vivere" dipendono da qualcuno. In modo particolare sia Lorenza sia Daniela, ma anche Rosa ed infine Marilù dipendono dalla protagonista, Laura. È proprio grazie all’idea di Laura che le ragazze si convincono ad aprire l‘attività di catering. La Ruggero, infatti, riesce, insieme alle sue amiche ad reinventarsi la vita nonostante alcune insicurezze, ansie e paure. Nelle prossime puntate che andranno in onda non mancheranno alcuni interessanti colpi di scena.