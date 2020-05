Giovedì 14 maggio va in onda, alle ore 21:25, la quarta puntata della Serie TV di Rai 1 "Vivi e lascia vivere". La fiction diretta da Pappi Corsicato ha vinto la serata degli ascolti dello scorso giovedì con oltre 6 milioni di telespettatori e uno share del 23,5%. Nell'ultima puntata abbiamo assistito alla tenacia di Giada Ruggero, desiderosa di scoprire la verità sul padre. La ragazza ha scoperto che non esistono dei documenti che accertano la sua morte ed ha deciso di partire alla volta di Tenerife. Tra le altre cose Laura ha chiuso ogni rapporto con Toni, dopo che ha compreso gli affari loschi in cui è invischiato l'uomo.

La trama del settimo episodio: Toni si sente male

Il 14 maggio verrà trasmessa sulla prima rete nazionale la quarta puntata di "Vivi e lascia vivere". Nel settimo episodio vedremo che Toni sarà allontanato da Laura, dopo quello che la donna ha scoperto la verità sul suo conto. Tuttavia succederà un evento imprevisto, in quanto l'uomo sarà colto da un malore e la Ruggero si recherà in ospedale per sincerarsi della sue condizioni di salute. Intanto per Nina arriverà il momento di conoscere meglio Andrea, un ragazzo all'apparenza molto strano che vive nella casa in cui la ragazza era entrata con le sue amiche. Intanto Giada vedremo che troverà a Tenerife il padre e scoprirà che l'uomo si è risposato e che è padre di un bambino.

La ragazza deciderà di tornare a Napoli con quest'ultimo e da questo momento in poi tutti gli equilibri della famiglia Ruggero saranno stravolti.

Anticipazione dell'ottavo episodio: Laura viene abbandonata dai figli e dalle amiche

Secondo le Anticipazioni Tv nell'ottavo episodio la situazione per Laura si farà sempre più complicata.

poiché dovrà rispondere di tutti gli errori e le bugie che avrà raccontato nel corso della sua vita e che peseranno sulla sua coscienza. Nonostante la madre spiegherà che si è inventata la morte del marito, poiché si è sentita ferita dopo aver scoperto del tradimento, i figli andranno via di casa. Per la Ruggero sarà difficile constatare e subire tutte le conseguenze di quanto successo.

Secondo gli spoiler della puntata vedremo che Laura sarà abbandonata non solo dai tre figli, ma anche dalla sue amiche. In questo momento particolarmente difficile per la donna, l'unica persona che resterà al suo fianco sarà Toni. L'uomo anche in questo caso cercherà di dare un equilibrio alla sua vita.

Le anteprime della quinta puntata e la replica su Raiplay

Secondo le anteprime della prossima settimana, nella quinta puntata Laura dopo il ritorno del marito a Napoli, cercherà di recuperare il rapporto con i figli ma ogni tentativo risulterà inutile. Tra le altre cose assisteremo a Toni che verrà accusato di un omicidio e tale circostanza metterà in pericolo l'attività della Ruggero.

Per chi non potrà seguire il settimo e ottavo episodio che sarà trasmesso in prima serata il 14 maggio, avrà la possibilità di vedere la replica su Raiplay [VIDEO], la piattaforma online della rete Rai.