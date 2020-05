La conduttrice Barbara D'Urso ha compiuto 63 anni il 7 maggio scorso e ha festeggiato il suo compleanno in diretta tv. L'eterna giovinezza della conduttrice di Canale 5 non passa inosservata tanto facilmente ai fan affezionati, così Wanda Randi, la seconda moglie di Rodolfo D'Urso (padre di Barbara), ha voluto renderle omaggio per il suo compleanno con un tenero video-messaggio. Durante l'intervista al settimanale Nuovo Tv, Randi ha spiegato quello che, a suo giudizio, è segreto di Barbara D'Urso. Wanda Randi è considerata come una seconda mamma da Barbara D'Urso e ha cresciuto la presentatrice insieme al fratello e alle sorelle, dopo la prematura scomparsa della madre Vera Pentimalli, avvenuta nel 1968.

Gli auguri di Wanda Randi a Barbara D'Urso

Wanda Randi ha inviato gli auguri di compleanno alla sua figliastra Barbara D'Urso tramite un video-messaggio inviatole a sorpresa durante una puntata di Live - Non è la D'Urso. Nel video messaggio Wanda ha spiegato con estrema dolcezza il motivo per il quale gli anni sembrano non passare mai per Barbara e ha dichiarato: "Ad ogni compleanno il tempo viene a bussare alla tua porta. Ti guarda, nota che sei sempre uguale e capisce di aver sbagliato indirizzo".

Live - Non è la D'Urso in onda durante la quarantena

Il programma televisivo di Mediaset Live - Non è la D'Urso ha dovuto rinunciare alla presenza del pubblico in studio a causa dell'emergenza sanitaria.

Barbara D'Urso si è ritrovata a condurre il suo programma con lo studio completamente vuoto. Ciò nonostante il programma ha continuato ad andare in onda senza troppi problemi. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la D'Urso ha spiegato che lo show è riuscito a organizzarsi al meglio per non interrompere le riprese e nelle ultime puntate ha ottenuto il 25% di share.

La conduttrice ha dichiarato che, oltre alla soddisfazione per i buoni ascolti ottenuti, la gratificazione più grande è dovuta al fatto che il programma tratta degli argomenti con i quali vivono quotidianamente molti siti e altri programmi tv.

I progetti di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso tornerà, dopo l'estate, a condurre Domenica Live, ma i suoi progetti futuri sono diversi.

La conduttrice ha infatti dichiarato di voler diventare produttrice in un futuro prossimo e ha anticipato che, per il 2021, sono previste le riprese della quarta stagione della serie televisiva La dottoressa Giò di cui è protagonista. La fiction è andata in onda dal 1997 al 1998 su Rete 4 ed è tornata in prima serata su Canale 5 ben venti anni dopo, all'inizio del 2019.