Da tempo si parla di una presunta crisi tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli, ma fino a oggi i due coniugi hanno sempre smentito i pettegolezzi sul loro conto. Al momento, però, una risposta enigmatica dell'imprenditore ha riacceso i riflettori sull'argomento. Sui social una follower ha chiesto a Parli come mai non passi del tempo in compagnia della moglie e della figlia. Il diretto interessato ha chiesto di girare la domanda ad Adriana.

Adriana Volpe e Roberto Parli sono molto riservati in merito alla loro storia. L'imprenditore, infatti, non ama il mondo del Gossip ed è molto legato alle tradizioni di famiglia.

Roberto Parli e la presunta crisi con Adriana Volpe

Da quando Adriana Volpe ha partecipato al Grande Fratello Vip, in più occasioni si è parlato di una presunta crisi con Roberto Parli. Durante la cena organizzata da Fabio Testi, con gli ex inquilini della casa di Cinecittà, Adriana Volpe ha partecipato in compagnia dell'imprenditore, mettendo a tacere ogni pettegolezzo.

Sui social, però, una follower ha rivolto una serie di domande a Parli. La fan si è domandata perché non sta insieme ad Adriana e sua figlia, definendo il suo comportamento "strano". La replica del diretto interessato non si è fatta attendere: "Gira la domanda a lei". Una risposta alquanto enigmatica, che a distanza di qualche ora ha già riacceso i riflettori su un'ipotetica crisi coniugale.

Da quando Adriana Volpe è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, i due sono stati per parecchio tempo separati. Durante il lockdown l'ex gieffina stava a Roma, mentre l'imprenditore era in Svizzera.

Per capire cosa stia accadendo all'interno del matrimonio bisognerà attendere delle dichiarazioni ufficiali.

Al momento la presunta crisi rimane solo una supposizione basata sulle parole di Roberto Parli.

Il marito della Volpe ha incontrato Andrea Denver

In un'intervista al settimanale Chi, Fabio Testi ha raccontato la reunion degli ex gieffini. Alla cena hanno preso parte gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 con il proprio partner.

Dal momento che Adriana Volpe ha presenziato alla cena con il marito Roberto Parli, è stato inevitabile l'incontro con l'ex gieffino Andrea Denver.

Secondo quanto raccontato da Fabio Testi, tra Parli e Denver non c'è stato nessuno scontro o scenate di gelosia. Testi ha spiegato: "Abbiamo smontato il caso e ci sono stati abbracci. Adriana è una bellissima ragazza, Denver un bel ragazzo, il marito è un imprenditore che magari non ha quella vena artistica, ci può essere uno sguardo in più, ma finisce lì".