Alfonso Signorini ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il giornalista e conduttore televisivo ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello in versione Vip. Inoltre, ha anticipato una serie di cambiamenti in vista per il settimanale 'Chi'.

La quarta edizione del reality-show di Canale 5 è stata molto particolare: il Grande Fratello è andato in onda, proprio nel momento in cui è scoppiata la pandemia da coronavirus. Nonostante il momento delicato vissuto dall'Italia, Alfonso Signorini ha saputo intrattenere il pubblico e ha sempre rassicurato gli inquilini della casa più spiata d'Italia.

Le dichiarazioni di Signorini sul GF Vip 5

Il Grande Fratello Vip 5 con tutta probabilità partirà in autunno. A Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha dichiarato che insieme alla redazione stanno lavorando per formare un cast stellare. Proprio a proposito dei provini il conduttore si è un po' sbilanciato: "Si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 vip". Inoltre, Signorini ha dichiarato che tra un paio di settimane avranno un colloquio anche i giovani. Per quanto riguarda il capitolo legato alle 'nuove leve', il conduttore del reality-show ha ammesso che non è facile sceglierli: "Per ragioni anagrafiche non possono essere definiti famosi".

Durante l'intervista, Alfonso Signorini ha ammesso di avere avuto un vantaggio nei provini per via dei numerosi concerti annullati e delle riprese cinematografiche in stand-by.

Il presentatore televisivo infatti, ha dichiarato che ai casting si sono presentati molti cantanti e attori definiti 'insospettatibili'. Prima di concludere il capitolo legato alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il giornalista ha dichiarato che i vip si sono affezionati al programma perché si fidano di lui.

In merito alla versione Nip del reality-show, Alfonso Signorini ha messo a tacere i pettegolezzi che lo vorrebbero al posto di Barbara d'Urso: "Non c'è niente di vero, che io sappia".

I cambiamenti del settimanale 'Chi'

Per il settimanale 'Chi' inzia una nuova era. Il direttore del magazine nell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato numerosi cambiamenti: "La rivista si baserà sull'aprofondimento delle emozioni".

Da quando i vip si raccontano sui loro canali social, è diventato difficile scoprire lo scoop.

Per questo Signorini ha ammesso di essersi ispirato alla testata del New York Times: una volta a settimana i personaggi famosi racconteranno le loro passioni sulle delle piattaforme digitali create ad hoc. Infine, il direttore del settimanale 'Chi' ha lanciato cinque nuovi allegati dedicati alla bellezza, ai viaggi, ai matrimoni, agli animali e alla cucina.