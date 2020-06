Adriana Volpe e Roberto Parli hanno partecipato alla reunion svoltasi a casa di Fabio Testi. Roberto e Andrea Denver si sarebbero confrontati proprio in questa occasione. Oramai è sicuro: tra Andrea e Adriana non è successo nulla nel corso della permanenza alla casa del Grande fratello. Tuttavia, è innegabile che in questi mesi siano state innumerevoli le chiacchiere su un loro presunto feeling. Roberto Parli, sul suo profilo Instagram, in risposta ad un utente, ha voluto chiarire la situazione. Il marito di Adriana Volpe ha affermato di non conoscere Andrea Volpe e di conseguenza non ha intenzione di giudicarlo.

Andrea Denver: le considerazioni di Roberto Parli

Roberto Parli ha avuto modo di fare un po' di chiarezza su Instagram. Apparentemente, il marito di Adriana Volpe non prova nessun sentimento negativo verso il giovane modello. Parli ha spiegato come i social media siano liberi di commentare, tuttavia "personalmente io non conosco Andrea, quindi non mi permetterò mai di giudicarlo". Roberto ha confermato di averlo incontrato e di avere avuto l'occasione di scambiare con lui qualche chiacchiera. Parli ha dichiarato al riguardo: "È stata una conversazione simpatica. Questo è tutto".

Roberto Parli non ha avuto altro da aggiungere. Da tale dichiarazioni sembra trasparire una buona impressione da parte do Roberto nei confronti di Andrea.

Il portale YouMovies, tuttavia, ha esposto il seguente dubbio: e se Roberto Parli avesse dichiarato ciò per mettere a tacere i pettegolezzi? Al momento, non è dato saperlo. Non resta che attendere nuovi sviluppi sul rapporto tra Roberto Parli e Adriana Volpe su cui non c'è molta chiarezza al momento.

Andrea: 'È scoppiato un caso sul nulla'

Intervistato da Nadia Accardi di Grand Hotel, Andrea Denver ha voluto dire la sua su quanto accaduto realmente con Adriana Volpe: "È scoppiato un caso sul nulla. Tra me e Adriana è nato un rapporto speciale, ma nulla a che vedere con una relazione solo lontanamente amorosa".

Andrea ha ammesso di essere stato contagiato dalla positività di Adriana e questo è stato uno sprono a tirare fuori i lati più nascosti del suo carattere, spingendolo a essere se stesso. Andrea, da parte sua, non si è risparmiato con i complimenti nei confronti della conduttrice trentina. Complimenti disinteressati, a detta del modello, senza secondi fini.

'Tutto quello che sono lo devo alle donne'

Andrea Denver ha proseguito: "Chi mi conosce sa che sono un estimatore delle donne, in quanto mi hanno cambiato la vita. Pensi che tutto quello che oggi sono, possiedo o conosco lo devo alle donne, alcune delle quali molto famose". Ed alla domanda di Nadia Accardi su chi fosse stata la prima donna ad avergli cambiato la vita, Andrea ha risposto: "Facile, mia mamma.

Lei è una docente universitaria e fin da piccolo mi ha trasmesso l'amore per la letteratura: mi ha cresciuto a pane e Promessi sposi, nel senso che a posto delle favole mi leggeva i romanzi di Manzoni, ma anche l'Iliade, l'Odissea...".