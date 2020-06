Andrea Iannone avrebbe ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale con Cristina Buccino. Secondo il portale Giornalettismo, la storia sarebbe iniziata nell’ultimo periodo per via dei numerosi incontri avvenuti tra Lugano e Milano.

Durante la quarantena alcuni rumors avevano ipotizzato una relazione tra lo sportivo e la web influencer: entrambi però avevano prontamente smentito i pettegolezzi sul loro conto.

L’indiscrezione su Andrea Iannone

Dopo le delusioni d’amore ricevute da Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, Andrea Iannone potrebbe avere ritrovato il sorriso con Cristina Buccino.

Secondo il portale Giornalettismo, la relazione tra lo sportivo e la modella sarebbe decollata nell’ultimo periodo: i due avrebbero cominciato a vedersi sempre più spesso, tra Lugano, dove vive Andrea, e Milano, dove abita Cristina.

Al momento la coppia avrebbe deciso di vivere la liaison lontano dai riflettori. Le varie smentite invece, sarebbero state solamente un depistaggio da parte della coppia per sviare i pettegolezzi sul loro conto.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Giornalettismo, la relazione tra Iannone e la Buccino starebbe diventando sempre più importante. Il 30enne, originario di Vasto, sarebbe andato anche nel suo locale preferito di Lugano, che una volta frequentava con Giulia De Lellis.

A quanto pare Andrea Iannone, dalla sua nuova storia d’amore, cercherebbe più privacy e riservatezza. D’altronde il 30enne non ha mai nascosto di voler restare il più lontano possibile dal mondo del Gossip.

Il rapporto con Jas e Jay

Nei giorni scorsi, Andrea Iannone era stato immortalato in una Stories pubblicata dal duo Jas e Jay: non è chiaro quale delle due sorelle sia stata, poiché lo scatto era in penombra. L’unica cosa certa era che i due giovani erano in atteggiamenti molto affettuosi.

A quanto pare la complicità mostrata da Andrea Iannone e la deejay del duo Jas e Jay sarebbe stata male interpretata.

I due infatti, sarebbero solo degli ottimi amici.

Cristina Buccino in lizza per il Grande Fratello

In attesa di sapere come stanno realmente le cose tra Andrea Iannone e Cristina Buccino, sembra che l’influencer sia in lizza per un posto nella casa del Grande Fratello Vip 5. La 35enne addirittura potrebbe gareggiare in coppia con la sorella Maria Teresa.

Non è la prima volta che il nome di Cristina Buccino viene accostato al reality-show di Canale 5. La stessa modella in più occasioni ha ammesso di essere attratta dal Grande Fratello. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2015 invece, l’attrice aveva accantonato il piccolo schermo per dedicarsi all’attività di web influencer.