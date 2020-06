Andrea Iannone e Cristina Buccino sono una coppia. I Gossip in rete che vedevano coinvolti il pilota di motociclismo e la modella si rincorrevano già da qualche settimana. Dopo la rottura con Giulia De Lellis c'erano stati rumors in merito a una possibile frequentazione da parte dello sportivo con la showgirl, ma non c'era mai stata nessuna notizia ufficiale. Nella giornata di venerdì 19 giugno, è arrivata la conferma della storia fra Andrea e Cristina da parte di Gabriele Parpiglia.

Dopo che la relazione con l'influencer Giulia De Lellis si è conclusa, Andrea Iannone sembra aver voltato pagina con la showgirl Cristina Buccino e la conferma è arrivata dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Attraverso il suo profilo Instagram, Gabriele ha pubblicato nelle sue storie la foto di un articolo online, relativo a Iannone e la Buccino, senza inserire nessun ulteriore dettaglio ma, in qualche storia successiva, ha fornito maggiori informazioni. Nella serata del 19 giugno, Parpiglia ha confermato che la modella e il pilota abruzzese sono una coppia, rispondendo a una fan che lo aveva contattato sui social.

Iannone e Cristina Buccino avrebbero offerto foto e video a Parpiglia

Dopo aver pubblicato la foto dell'articolo online di Giornalettismo che accennava alla storia fra l'ex di Giulia De Lellis e Cristina, un follower ha scritto a Gabriele, rispondendogli: ''Confermo, visti qui a Lugano''.

Parpiglia ha pubblicato il messaggio che ha ricevuto, corredandolo con una didascalia che non lascia dubbi e rivelando qualche informazione in più in merito alla frequentazione fra lo sportivo di Vasto e la showgirl: ''Ma lo so. Mi hanno offerto foto e video...'' Non sembra quindi esserci nessun dubbio in merito alla nuova fiamma di Iannone che, dopo il fallimento dei fidanzamenti con Belen e Giulia, potrebbe aver trovato la serenità che cercava con Cristina.

Cristina e Andrea si frequenterebbero da qualche settimana

Iannone e la Buccino si frequenterebbero ormai da qualche settimana. In aprile Andrea aveva inserito nelle sue storie Instagram una canzone dal titolo 'Cristina', con tanto di emoticon con i cuori. Dal profilo di Cristina invece, alcuni fan avevano riscontrato in alcuni scatti postati dalla modella, la casa svizzera di Iannone, ma si trattava solo di indizi e non di prove certe.

Le frasi del giornalista Gabriele Parpiglia sembrano mettere fine a dubbi e ipotesi, dando quindi una conferma della storia d'amore attualmente in corso fra Andrea e Cristina. Non resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati.