Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la nuova soap opera Daydreamer - Le ali del sogno, che vede protagonista l'attore Can Yaman. Puntata dopo puntata, la serie riesce ad appassionare una platea sempre più vasta di spettatori, che ormai sembra essersi assestata sui due milioni e mezzo fissi al giorno. Tanti i colpi di scena che ci saranno anche nel corso della settimana che va dal 22 al 26 giugno 2020: Sanem proverà a fare il possibile per evitare che Can chiuda il contratto con la famosissima e bellissima modella.

Gli spoiler di Daydreamer dal 22 al 26 giugno: Sanem gelosa del rapporto tra Can e Arzu

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate di Daydreamer che saranno trasmesse fino al 26 giugno 2020 su Canale 5, rivelano che i genitori di Sanem continueranno ad essere oberati dai debiti e per questo motivo prenderanno in considerazione la possibilità di vendere il negozio di famiglia. Intanto, Sanem deve portare avanti la missione che le è stata affidata da parte di Emre e che riguarda Can e il contratto che dovrebbe chiudere con la famosissima modella che potrebbe permettere all'agenzia di ottenere dei prestigiosi lavori.

Il servizio fotografico verrà organizzato a casa di Can con la bella modella Arzu e durante lo shooting, Sanem la farà cadere in maniera volontaria.

Il motivo? E' gelosa delle avances che ha rivolto nei confronti di Can e quindi per questo motivo decide di impartirle una 'dura lezione'.

E poi, ancora, le anticipazioni della prossima settimana di Daydreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5, rivelano che Sanem avrà il compito di sabotare l'ispezione che si verificherà all'interno dell'azienda di Can.

Per questo motivo chiederà aiuto ad Ayhan: nel momento in cui i tecnici arriveranno all'interno dell'azienda per fare tutti i controlli igienico-sanitari, lui dovrà liberare un topo e farlo circolare liberamente. Intanto tra Can e Sanem si verrà a creare un momento di tenerezza ma la ragazza non si lascerà andare e continuerà a mantenere la sua posizione, sempre sulla difensiva.

Aylin diventa gelosa di Sanem

Gli spoiler della nuova soap opera turca, inoltre, rivelano che arriverà il momento della festa organizzata da Simeon Fabbri, un noto imprenditore francese di profumi. Dopo una serie di tira e molla, la campagna pubblicitaria per la promozione dei prodotti verrà affidata nelle mani dell'agenzia gestita da Can.

Ma non è finita qui, perché negli episodi della soap che andranno in onda fino al prossimo venerdì 26 giugno su Canale 5, vedremo che Aylin comincerà ad essere gelosa di Sanem e cercherà in tutti i modi di far pressione su Emre, perché vuole che anche lui entri a far parte della campagna pubblicitaria che è stata affidata a Can.

Ascolti al top per Daydreamer su Canale 5

Insomma, una settimana decisamente scoppiettante quella di Daydreamer che ormai ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5. Dopo un ottimo debutto con circa tre milioni di spettatori, la soap si è assestata su una media di circa due milioni e mezzo di fedelissimi, con uno share che oscilla tra il 17 e il 19%. Numeri molto positivi per la rete ammiraglia Mediaset, che quasi non fanno rimpiangere gli ascolti di Uomini e donne e che hanno superato anche i risultati ottenuti quotidianamente da Il Segreto, in onda subito dopo la soap turca.

Nella fascia oraria del primo pomeriggio, la soap con Can Yaman riesce a vincere a mani basse la sfida degli ascolti.

Su Rai 1, infatti, la trasmissione Io e Te non va oltre la soglia di 1.3 milioni di spettatori al giorno, con uno share che oscilla tra il 9 e il 10% circa.