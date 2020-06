Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno, in programma dal lunedì al venerdì alle 14:45 circa. Settimana dopo settimana la soap riesce ad appassionare una fetta sempre più elevata di telespettatori, al punto da arrivare a superare la soglia del 20% di share. E i colpi di scena, anche in questa nuova settimana di messa in onda, non si faranno attendere: Sanem per esempio fingerà di essere la fidanzata di Can.

Gli spoiler di Daydreamer 29 giugno - 3 luglio: Sanem finge di essere fidanzata con Can

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di queste nuove puntate di Daydreamer che andranno in onda fino al prossimo venerdì 3 luglio su Canale 5, rivelano che Sanem per dare una mano a Can e per fare in modo che vada in porto il contratto tra il prestigioso cliente Fabbri e l'agenzia di Fikri, fingerà di essere la fidanzata di Can.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché l'attenzione sarà posta anche su Aylin la quale ruberà le tanto attese foto della campagna sociale di Can dal cellulare di Emre e in questo modo riuscirà a organizzare una falsa accusa di plagio nei confronti dello stesso Can. In questo modo, quindi, proverà a metterlo seriamente nei guai.

Dopo queste pesanti accuse Can si ritroverà in una situazione molto difficile e al tempo stesso delicata. L'uomo, infatti, rischierà dei grossi guai con la commissione disciplinare. A quel punto Emre comincerà ad avere il sospetto che Aylin abbia organizzato un vero e proprio piano nei dettagli per rovinare la reputazione di suo fratello.

A quel punto toccherà proprio a Sanem dover dare la triste notizia a Can.

Le anticipazioni di Daydreamer, infatti, rivelano che sarà proprio la donna ad andare alla ricerca di Can per comunicargli la sua sospensione dall'associazione mondiale dei fotografi. In seguito all'accusa di plagio, infatti, hanno scelto di farlo fuori e ovviamente per Can sarà una dura batosta da digerire.

Can nei guai: fatto fuori dall'ordine dei fotografi

Intanto però, Ayhan e Cey Cey si metteranno alla ricerca della persona che ha provato a screditare Can e soprattutto lo ha messo nei guai con l'ordine mondiale dei fotografi. Si metteranno così sulle sue tracce, ma mentre cercheranno di raggiungerlo, verranno intercettati in tempo da Emre, che proverà ancora una volta a sabotarli e quindi a fermare il loro piano.

Insomma una nuova settimana che si prospetta decisamente scoppiettante per la soap opera turca che vede protagonista Can Yaman su Canale 5. Chi non potesse seguire tutti gli appuntamenti in prima visione assoluta, potrà rivederli anche in streaming online sul sito web MediasetPlay.